Gedenken und Trost unter Bäumen

Schrozberg.Die letzte Ruhe unter den Bäumen des Waldes finden – das ist seit einem Jahr im Friedwald Hohenlohe bei Schrozberg-Gütbach möglich. Maximilian zu Hohenlohe-Bartenstein zieht eine positive Bilanz. „Unser Ziel war es, diesem Waldstück eine neue, tiefere Bedeutung zukommen zu lassen“, sagt der Eigentümer des Waldes, in dem das knapp 24 Hektar große Areal für Bestattungen liegt. Mit der Zeit und der zunehmenden Zahl an Menschen, die sich über den Friedwald informiert und ihn besucht haben, setzte in dem Wald ein Wandel ein: „Die Menschen nehmen den Wald jetzt zunehmend als Tröster wahr, als Ort des Gedenkens und des Erinnerns“, berichtet Försterin Julia Thoß.

Doch auch die nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Waldes war ein wichtiges Motiv für den Eigentümer: „Wir haben hier einen ökologisch wertvollen Laubmischwald, den wir über Jahrzehnte hinweg erhalten und dessen Baumbestand wir natürlich altern lassen wollen“, sagt zu Hohenlohe-Bartenstein. Der Friedhof steht bis ins Jahr 2118 als Ort der letzten Ruhe zur Verfügung – solange ist auch der Wald geschützt. „Der Blick nach vorne spielt ebenso bei der Entscheidung der Menschen für den Friedwald als letzte Ruhestätte eine große Rolle“, wird Torben Lenhart, Regionalbetreuer des Unternehmens Friedwald, in einer Pressemitteilung zitiert. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020