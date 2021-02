Fußgänger schwer verletzt

Künzelsau.Schwere Verletzungen zog sich ein 38-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, auf der Stuttgarter Straße in Künzelsau zu. In Höhe der Bahnhofstraße stockte der Verkehr kurzeitig auf der linken Fahrspur. Der Fußgänger schätzte diese Situation offenbar falsch ein und versuchte, über die Fahrbahn zu rennen. Dabei wurde er vom Fahrzeug einer 23-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Die Audi A1-Lenkerin blieb unverletzt.

Der Mann wurde an der Unfallstelle erstversorgt und dann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße 19 musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen im Feierabendverkehr kam. pol

