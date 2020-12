Für Schnelltests und Abstrichstelle

Crailsheim.Die Crailsheimer Stadtverwaltung schlägt laut einer Pressemitteilung die Einrichtung von Schnelltest-Stellen zu den Feiertagen vor, so dass sich die Bevölkerung vor oder nach Verwandtschaftsbesuchen möglichst unkompliziert testen lassen kann. Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer hat hierzu den Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer kontaktiert, um eine gemeinsame Umsetzung mit dem Kreis anzustreben. Auch sollte nach Ansicht der Verwaltung wieder über die Einrichtung einer zentralen Abstrichstelle nachgedacht werden.

Familien planen in diesen Tagen, wie sie die Feierlichkeiten miteinander verbringen. Bei Vielen ist die Sorge groß, dass sie dabei unbemerkt das Virus in ihre Verwandtschaft tragen könnten. Aus diesem Grund ist Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer mit einem Vorschlag auf Landrat Gerhard Bauer zugegangen: „Ich würde es begrüßen, wenn es uns gelingen würde, unmittelbar vor Weihnachten und eventuell zu Beginn der ersten Kalenderwoche im neuen Jahr eine Schnelltest-Stelle in Crailsheim einzurichten.“ Gemeinsam mit dem Landkreis und den umliegenden Kommunen würde so eine Möglichkeit geschaffen, dass die Bevölkerung sich unkompliziert testen lassen könnte. Eine Rückmeldung des Kreises zu der Idee stand am Freitagmittag noch aus.

Höhere Fehlerquote

Der Vorteil des Antigen-Tests sei, dass ein Ergebnis binnen 15 Minuten vorliege und demnach ein Abstrich auch kurz vor Weihnachten noch möglich wäre, so der Crailsheimer OB. Da allerdings die Fehlerquote bei dieser Art der Testung höher sei als beim klassischen Labor-Abstrich, müsste er von fachmedizinischem Personal durchgeführt werden. „Die Schnelltests sollen kein Freifahrtsschein für große Weihnachtsfeiern werden. Von dieser Vorstellung müssen wir uns alle in diesem Jahr verabschieden“, so Grimmer. „Es geht darum, die verantwortungsvolle Bevölkerung hierbei mit den Mitteln zu unterstützen, die zur Verfügung stehen. Dies kann dazu beitragen, dass die Infektionskurve über die Feiertage in Crailsheim nicht noch weiter ansteigt.“

Unterstützung für seine Idee erhält Grimmer vom Land. So kündigte das Sozialministerium ebenfalls am Donnerstag unabhängig vom Crailsheimer Vorschlag an, in 25 Städten in Baden-Württemberg Schnelltest-Stationen aufbauen zu wollen. „Ich freue mich, dass auch die Landesregierung die Notwendigkeit und den Mehrwert einer Schnelltestung sieht. Bei 35 Land- und neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg reicht die angekündigte Anzahl an Stationen aber auf keinen Fall aus“, sagte Grimmer. Finanziell und personell würden sich die Stadt Crailsheim und umliegende Gemeinden sicherlich beteiligen können, „aber das Fachpersonal und die Tests müssten die Gesundheitsämter beisteuern“.

Zur Entlastung der niedergelassenen Ärzte und zur Vermeidung des Besuchs von potentiell infizierten Personen in Praxen schlägt die Stadt des Weiteren die Wiedereinrichtung einer zentralen Abstrichstelle in Crailsheim vor.

Aktuell ist im Landkreis nur in Schwäbisch Hall eine solche noch in Betrieb. Nach Abflachen der ersten Welle waren die Stellen in Crailsheim und Michelfeld wieder abgebaut worden. „Die Infektionszahlen sind auf einem derartig hohen Niveau, dass viele Arztpraxen an ihre Belastungsgrenze geraten. Eine zentrale Abstrichstelle könnte hier Abhilfe schaffen“, erklärt Grimmer. Die Stadtverwaltung hat hierzu erste Gespräche mit der Crailsheimer Ärzteschaft geführt. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020