Für alle Auber ein Grund zur Freude

Einen Tag der großen Freude, gar einen historischen Tag für die Stadt Aub, nannte nicht nur der Auber Bürgermeister Roman Menth den Freitag, den er mit lauten Jubelrufen feiern ließ.

Aub. Anlass war die Freigabe der mit einer Bauzeit von 16 Monaten neu errichteten Gollachbrücke, der damit neu gestaltete „Stadteingang Nord“ zur Auber Altstadt.

Den Abschied von der alten Brücke hatten die Auber auf den Tag genau 16 Monate vorher mit einem Brückenabschiedsfest gefeiert. Aus Gründen der Pandemie wurde zur Verkehrsfreigabe der neuen Brücke nicht die gesamte Bevölkerung, sondern nur ausgewählte Gäste geladen.

Ordentlich geschwitzt

Nicht oft dürften die Ehrengäste, die das obligatorische rote Band gemeinsam durchschneiden, so ins Schwitzen wie in Aub. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen war es den Gäste ganz recht, dass Pfarrerin Elke Gerschütz und Pfarrer Gregor Sauer die kirchliche Segnung sehr kurz hielten und den Segen des Brückenheiligen Nepomuk auf alle herabriefen, die die Brücke benutzen werden.

Die Statue des Brückenheiligen selbst hat auf der neuen Brücke den Standort gewechselt, steht jetzt auf der Ostseite, nicht mehr im Westen. Den Kopf und den Sockel der Statue hat deren Erschaffer, der neue Röttinger Bürgermeister und Bildhauer Fernando Gabel, auf eigene Kosten überarbeitet.

Die Brücke selbst wurde etwas nach Osten verschoben, um die Sichtsituation zur Altstadt zu verbessern. Außerdem wurde die Brücke etwas verbreitert und hat jetzt auf beiden Seiten Gehsteige. Dazu opferte einer der Anlieger am südlichen Ende der Brücke einen Teil seines Grundstückes mit einer alten Garage darauf dem Brückenneubau.

Musikalisch geleitete die Historische Trachten- und Stadtkapelle Aub die Brückenbauer und Ehrengäste nach der Segnung des Bauwerkes und der Verkehrsfreigabe zum nahen Spitalgarten. Dort fand ein Festakt statt, der ebenfalls von der Auber Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde. Die Brücke selbst habe historische Vorgänger. Erstmals urkundlich erwähnt wurde eine Gollachbrücke am aktuellen Standort 1351. Damals trafen sich bei Aub zwei wichtige Heer- und Handelsstraßen, Aub hatte die Funktion einer Versorgungsstation für die Reisenden. Die vorhandene steinerne Bogenbrücke wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges von den eigenen Soldaten gesprengt. Eine Holzbrücke ersetzte in den Nachkriegsjahren die provisorische Ersatzbrücke, die 1972 durch die nunmehr abgerissene Brücke ersetzt wurde.

Keine einfache Zeit

Für die Auber Bevölkerung, besonders für die Geschäftsleute, war der Zeit des Brückenbaus nicht einfach. Eine Behelfsumfahrung durch die Westsiedlung war eng und musste mit Ampelanlagen geregelt werden. Aufmerksamkeit erregte der Diebstahl einer Ampelanlage im vergangenen Jahr. Bis heute ist die gestohlene Ampel nicht mehr aufgetaucht.

Mit kreativen Aktionen versuchten die Auber Geschäftsleute, ihre Kunden zu halten. So gab es ein regelmäßig erscheinendes Brückenblättle, das über den Baufortschritt informierte und die beliebten „Brückenbabberle“, Rabattmarken, die bei Einkäufen in Aub ausgegeben wurden. Insgesamt 117 000 solcher Babberle wurden seither ausgegeben, auf diese Art wurden die Kunden mit 42 500 Euro an Rabatten für ihre Treue belohnt.

Den Anteil der Kosten am Neubau der Brücke und den begleitenden Maßnahmen bezifferte der Auber Bürgermeister auf rund 614 000 Euro. Dafür gab die Städtebauförderung, die die Maßnahme unterstützte, Zuschüsse von 363 000 Euro. Im Umfeld dieser Baumaßnahme wurde auch der Fußgängersteg am Sportplatz erneuert. Menth bedankte sich bei den Fördergebern und Behörden, stellvertretend bei der zuständigen Bereichsleiterin Daniela Kircher von der Städtebauförderung und Dr. Stefan Lehner vom Staatlichen Bauamt.

Menth bedankte sich auch bei den beteiligten Firmen und Planern, die die Brücke mit Kosten von rund 2,5 Millionen Euro geplant und errichtet haben. Wieder bedankte er sich bei den Verkehrsteilnehmern und den Anliegern an der Umgehung, die die monatelange Sperrung hingenommen haben und den zusätzlichen Verkehr ertragen mussten, für deren Verständnis.

Gute Begegnungen mit und über die neue Brücke wünschte Dr. Stefan Lehner vom Staatlichen Bauamt den Aubern, für die ihr ganz eigener „Lockdown“ mit der Verkehrsfreigabe der neuen Brücke jetzt beendet sei. Für Daniela Kircher von der Städtebauförderung ist die Baumaßnahme ein weiterer Schritt der Auber, sich die Identität ihres Städtchens zu erhalten.

„Brückenweiber“ aktiv

Abschließend berichteten noch die Auber „Brückenweiber“ Maria Theresia Weber von der Nordseite, Britta Weber von der Südseite der Brücke über besondere Ereignisse während der Bauphase. Mit ihren Berichten über das Internet hatten sie die Öffentlichkeit in der Zeit des Neubaus auf dem Laufenden gehalten.

Felix Tannenberg hatte eigens die „Auber Charmeure“, ein Gesangsquartett, das sonst nur zur Fastnachtszeit auftritt, aktiviert, die über die Geschichte der Auber Gollachbrücken sangen. Umrahmt wurde auch diese Feierstunde von der Historischen Trachten und Stadtkapelle Aub. Während des Festaktes hatte der fließende Verkehr die Auber Gollachbrücke längst wieder in Besitz genommen. Lediglich die Fußgängerrampe zur Gollach hin ist noch nicht ganz fertig und ist derzeit noch gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020