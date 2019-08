Freiheit für die Köpfe!?

Das kannst du mir nicht antun, dass du da was aufsetzt!“ Hell entsetzt war meine Friseurin, als sie meinen Hut an der Garderobe bemerkte. Und es wurde mir klar, dass die Frau in Deutschland „oben ohne“ trägt, haben wir der Dauerwelle zu verdanken.

Warum regen wir uns über Frauen mit Kopftuch so auf? Das Kopftuch als religiöses Kleidungsstück ist eine christliche Erfindung. Paulus schreibt: „Jede Frau aber, die betet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt; denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren.“ Zu Kurzhaarfrisuren sagt er: „Für die Frau ist es eine Schande, dass sie das Haar abgeschnitten hat.“ (1Kor 11). Seit Gründung der ersten Klöster tragen Nonnen ein Kopftuch. Es signalisiert: „Hände weg! Wer mich anmacht bekommt Ärger mit Gott. Ich bin am Beten.“ Sechs Jahrhunderte später schreibt Mohammed, Sure 33, 59 „Die Frauen der Gläubigen sollen sich etwas über den Kopf ziehen. So werden sie nicht belästigt“. Ein bisschen Vernunft im absurden Kopftuchstreit ist schon lange nötig. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Auf dem Rücken und den Köpfen der Frauen wird ein Krieg der Kulturen ausgetragen. Zentral ist die Frage „Was sagen da die Leute?“ Die Antwort darauf fällt je nach Milieu verschieden aus. Die Links-Liberalen und die Rechten sind sich endlich einmal einig: Frau trägt „oben ohne“. Religiöse Fundamentalisten, egal ob christlich oder muslimisch, sind sich einig: eine gläubige Frau erkennt man am „oben mit“.

Religiös fundierte Menschen, egal ob christlich oder muslimisch, wissen, dass Gott das Herz ansieht. Für sie ist das Kopftuch ein zweitrangiges, religiöses Gebot. So, wie männliche Juden eine Kippa tragen, so tragen Nonnen und Muslimas ein Kopftuch.

Es braucht Mut, in der deutschen Öffentlichkeit ein Kopftuch aufzusetzen. Frauen müssen damit rechnen, dafür angegangen zu werden. Eine Bekannte wurde von einer Unbekannten angegiftet, warum sie denn ein Kopftuch trüge. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zur Würde des Menschen gehört, dass ich mich anziehen darf, wie es mir gefällt. Schlabberlook, Piercings, ultrakurze Miniröcke, gediegen – alles das ist meine Entscheidung. Das war in Deutschland früher anders. Heute ist im Iran „oben ohne“ für Frauen verboten. Leider hat sich noch nicht bei allen herumgesprochen, dass die Frau frei ist in der Wahl ihrer Kleidung. Wie man sich anzieht, wird scharf beobachtet und beurteilt. Aber ich kann keinen Sinn darin erkennen. Ich fordere Freiheit für die Köpfe! Respekt für Frauen (und Männer), egal wie sie sich kleiden! Der einzige Mensch, der darüber urteilen darf, ob es okay ist, wenn eine Frau ein Kopftuch aufsetzt, ist die Frau selbst. Denn das entspricht ihrer Würde als Mensch. Ich bin mir sicher, wenn ich (k)ein Kopftuch aufsetze: Sowohl Jesus als auch meinem Mann liegt in erster Linie daran, dass ich mich damit gut fühle. Meine Gott-Ebenbildlichkeit bleibt bestehen. Meine Staatsbürgerschaft bleibt dieselbe. Das Denken wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ich habe es ausprobiert.

Barbara Wirth, Pfarrerin in Edelfingen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019