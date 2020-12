„Fränkischer Süden“ hat viel erreicht

Aub.Die kommunale Allianz „Fränkischer Süden“, der die Gemeinden des südlichen Landkreises Würzburg einschließlich der Stadt Ochsenfurt angehören, hat in den vergangenen Jahren der interkommunalen Zusammenarbeit einiges erreicht. Imlk Stadtrat ging es nun darum, aus Sicht der Stadt Aub den bisherigen Verlauf des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) zu bewerten und fortzuschreiben.

In allen Gemeinden der Allianz sei die Zufriedenheit der Bewohner mit der Situation vor Ort sehr hoch. Diese Aussage vermeldete Bürgermeister Roman Menth dem Stadtrat. Zwar gäbe es Gemeinden wie Ochsenfurt oder Giebelstadt, die sich in den vergangenen Jahren ganz anders entwickelt hätten als die meisten der Umlandgemeinden. In den übrigen Gemeinden, so auch in Aub, müsse an der Bevölkerungsstruktur weiter gearbeitet werden: „Wir werden älter und weniger“, fasste Menth zusammen. Dennoch seien auch in Aub und seinen Stadtteilen einige Projekte angestoßen werden wie die Dorferneuerung in Baldersheim oder die Städtebauförderung in Aub. Einige der Ziele seien so erreicht worden, andere seien noch zu verwirklichen.

Einstimmig sprach sich der Stadtrat für die Evaluierung des ILEK aus und stimmte ebenso einstimmig für dessen Fortschreibung.

Im Rathaus wurde das Bürgermeisterzimmer neu gestrichen, im Sankt-Georgs-Treff in Baldersheim ein Nachangebot für Estricharbeiten vergeben.

Weiter gab Menth gefasste Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen des Stadtrates bekannt. Diese betreffen die Anschaffung eines neuen Uhrwerkes für die Kirchturmuhr in Burgerroth für 4137 Euro netto, die Vergabe von Trockenbauarbeiten im Sankt-Georgs-Treff in Baldersheim für 9955 Euro netto sowie weitere Aufträge für die städtische Baustelle in der Etzelstraße in Aub im Umfang von 41 839 Euro.

„Wir haben einen neuen Mitarbeiter im Bauhof“, vermeldete Menth. Bill Stuart werde künftig im Bauhof mitarbeiten und in den Sommermonaten, soweit es die Coronalage zulasse, als Bademeister im Familienbad in Baldersheim tätig sein. Er habe die erforderliche Ausbildung und das Rettungsschwimmerabzeichen. Unterstützt werden soll der künftige Bademeister im Freibad durch einige junge Leute aus Baldersheim und Aub, die derzeit ebenfalls für das geforderte Rettungsschwimmerabzeichen trainierten oder es bereits erworben hätten.

Die Jugendhilfe des Landkreises habe über den vom Auber Stadtrat im Juli beantragten Familienstützpunkt für das Städtchen beraten. Dabei sei positiv gesehen worden, dass sich mit Aub auch eine Gemeinde abseits der Stadtumlandgemeinden beworben habe. Wie es in dieser Sache weitergeht, entscheide der Kreistag, wenn es um den Haushalt des Landkreises gehe.

Die Bürgerbeteiligung für den Spielplatz am Sportplatz sei angelaufen. Auf einer Online-Bilderwand könne man sich mit Vorschlägen beteiligen. „Es dürfen sich aber noch mehr Menschen beteiligen, auch welche, die keine Kinder im entsprechenden Alter haben“, forderte der Bürgermeister auf. Wer sich nicht digital beteiligen möchte oder könne, dürfe gerne auch Vorschläge auf Papier im Rathaus abgeben.

Theo Theuerkaufer monierte die Absicherung der Baustelle am Brunnen in der Parkanlage am Kriegerdenkmal. Diese sei nicht ausreichend, da könne man sich leicht verletzen.

Gertraud Rappert wollte wissen, ob der der Baumaßnahme am Kirchplatz Baldersheim auch Leerrohre für künftige Glasfaseranschlüsse mit verlegt werden. Menth bejahte dies, die würden bis an die Hausanschlüsse heran mit verlegt. ag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020