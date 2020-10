„Formsache“ sorgte für Diskussion

Niederstetten.Eigentlich ging es Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann beim Tagesordnungspunkt „Sanierung Sporthalle Niederstetten...“ nur um eine „Formsache“. Der Hintergrund: Die Stadt will für die knapp 1,4 Millionen teure Ertüchtigung der Halle Zuschüsse beantragen. Die Mängelliste ist lang: Es werden nicht nur Materiallagerräume und eine neue Beleuchtung benötigt, auch die Tribüne, die Tore und die Belüftung müssen überarbeitet werden.

Dafür, so Olkus-Herrmann, müsste die Halle allerdings rückwirkend in den Rahmenplan aufgenommen werden, in dem 2014 die Stadtsanierungsziele festgelegt wurden. Und um diesen Beschluss ging es bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Für längere Diskussion sorgte dann allerdings die Nachfrage von Stadtrat Roland Landwehr, ob der Zuschuss auch zurückgegeben werden könne – wie es bei der geplanten Sanierung des „Hirschen“ nötig geworden war –, falls die Stadt den Eigenanteil nicht aufbringen könne. Wie Bürgermeisterin Heike Naber sagte, handele es sich bei dem beantragten Zuschuss im Rahmen des Investitionspakts Sportstätten (IVS) um eine Förderung von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Diesen sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, betonte Naber. Für die verbleibenden 627 900 Euro würde dann noch ein Ausgleichsstockantrag für finanzschwache Gemeinden gestellt. Während eine Rückgabe der IVS-Gelder aus Sicht Nabers unproblematisch sei, würde dies bei Ausgleichsstockgeldern eher imageschädlich für die Stadt sein. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020