Flug in den Sonnenuntergang

Niederstetten.Für die „Goodbye Huey“-Tour in den nächsten Monaten quer durch Deutschland erhielt eine Bell UH-1D eine Sonderlackierung. Für das Motiv ist Hauptmann Alexander Schütt maßgeblich verantwortlich, der seit 2013 am Standort Niederstetten als Pilot tätig ist. Unserer Zeitung berichtete er, dass er anlässlich des immer wieder angekündigten Dienstendes der Bell UH-1D innerhalb der Bundeswehr 2015 begann, am PC ein Bild zu zeichnen. Erst nur eine Landschaft. Dann kam der markante Hubschrauber dazu und das ganze entwickelte sich zu einem Entwurf, den schließlich auch Kameraden zu sehen bekamen und für gut befanden. So gut, dass das Bild intern die Runde machte. „Es entstand eine Eigendynamik“, lacht Schütt - und schließlich kannten auch Vorgesetzte und die Chefetage das Bild. Dort wurde der Entwurf dankbar angenommen, um damit den Hubschrauber für die „Goodbye Huey“-Tour entsprechend vom Rest der Flotte abzuheben. Schütts Arbeit bestand plötzlich auch darin, die Konzeptionierung, eine Mehrseitenansicht, das Feintuning, Grafiken und Schablonen anzufertigen, ehe die mehrtägigen reinen Lackierarbeiten zunächst mit Grundfarben und später die aufwendige Detailarbeit mit Airbrush folgten. Was man nun als Bild erkennt, beschreibt Alexander Schütt so: „Die Truppe verabschiedet sich von der Bell UH-1D, also einer Huey, die ähnlich wie in einem Kinofilm gen Sonnenuntergang davonschwebt.“ sabix

