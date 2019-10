Finanzamt-Außenstelle in Crailsheim bleibt erhalten

Crailsheim.Ein Verbleib der Finanzamtsaußenstelle in Crailsheim „ist nicht infrage gestellt“, betonte das Finanzministerium Baden-Württemberg in einem Brief an Gernot Mitsch, den SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzenden.

Neuer Standort?

Der Crailsheimer Stadtrat hatte in Stuttgart nachgefragt, ob das Finanzamt gefährdet ist, wenn es seinen bisherigen Standort in der Schillerstraße (altes Landratsamt) aufgeben muss. In ihrer Antwort betont Staatssekretärin Gisela Splett, dass das Finanzamt auf jeden Fall in der Stadt bleibt, egal, in welchen Räumen es künftig untergebracht ist.

Prüfung dauert

Ob der bisherige Standort aufgegeben wird, hänge von der Prüfung der Frage ab, was wirtschaftlicher ist: die Sanierung des jetzigen Gebäudes oder ein Neubau oder eine Mietlösung. Die Prüfung werde noch „einige Zeit in Anspruch nehmen“. ah

