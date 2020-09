Finanz-Zuschuss für die DLRG

Niederstetten.Die DLRG Ortsgruppe Niederstetten konnte dieser Tage eine Spende der Netze BW in Höhe von 766 Euro in Anwesenheit von Bürgermeisterin Heike Naber entgegennehmen. Das Unternehmen hat 2018 eine Aktion gestartet, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz spendet der Netzbetreiber pro Kommune

...