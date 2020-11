Feuer am Fahrradweg gelegt

Künzelsau.Unbekannte setzten am Samstagmittag die Wurzeln eines Baumes bei Künzelsau in Brand. Eine Zeugin hatte gegen 12.30 Uhr die Flammen am Fahrradweg zwischen Künzelsau und Ingelfingen entdeckt. Jemand hatte in der Nähe einer Schrebergartenanlage versucht, zwei Baumwurzeln anzuzünden. Eine der Wurzeln fing Feuer, konnte aber von Passanten und der eintreffenden Feuerwehr gelöscht werden. Wie hoch die entstandenen Schäden ausfallen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hofft nun auf weitere Augenzeugen, die Hinweise auf die Person geben können, die den Brand gelegt hat. Diese nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940/ 9400 entgegen.

