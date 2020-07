Hohebuch.In Hohebuch gibt es in der ersten Augustwoche (1. bis 8. August), Ferientage für Erwachsene, Jugendliche, Kinder und Familien. Die ganze Woche verbindet Outdoor-Aktivitäten mit landwirtschaftlichen Schwerpunkten. So erkunden die Teilnehmer Landwirtschaft und die Region mit dem Fahrrad, mit dem Kanu, auf einer Wanderung oder bei Nacht. Programm: 1. August, 9 bis 16.30 Uhr Radtour „Erneuerbare Energien“; 2. August, 9.30 bis 16 Uhr Familien-Kanutour auf dem Kocher; 3. August, 9 bis 16.30 Uhr Wanderung „Forstwirtschaft“; 4. August, 9 bis 16.30 Uhr BBB - Bogenschießen, Bauernhof, Baden; 5. August, 9 bis 16.30 Uhr Kupfertalwanderung mit Bauernhofbesuch; 6. August, 9 bis 16 Uhr Hohenloher Bauernlehrpfad; 7. August, 17 bis 22 Uhr Erlebnis-Nachtwanderung; 8. August, 9.30 bis 16.30 Uhr Familien-Radtour „Bauernhöfe erkunden“. Die Ferientage in Wald und Feld, finden Samstag, 1. August, bis Samstag, 8. August, in der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch statt. Die Ferientage sind auch als Einzeltage (inklusiv Verpflegung), buchbar. Seminarleitung Melanie Burkhardt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020