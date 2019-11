Feiern mit Clown und Bestsellern

Niederstetten.Vom 14. bis 17. November feiert die Mediothek ihr 25-jähriges Bestehen im „Kult“. Bereits am Donnerstag wird Lothar Lempp als Clown Lo mit „Ein Clown im Karton“ um 9.30 Uhr kommen (für Kinder bis vier Jahre).

Am Freitag, 15. November ist Bestsellerautor Andreas Föhr zu Gast. Föhr schreibt Krimis, besonders Fans von Regionalkrimis werden seinen neuesten Titel „Tote Hand“ begeistert verschlingen. Aus diesem wird er am 15. November auch lesen. Am Samstag-abend kommen Menschen aus Niederstetten und Umgebung, die etwas darüber erzählen, was für sie Heimat bedeutet. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag ab 13.30 Uhr stellen sich einheimische Autoren mit ihren Werken vor. stv

