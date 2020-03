FBL vermisst Quellenangaben

Lauda-Königshofen.Nach der Erklärung von Bürgermeister Thomas Maertens zu den präsentierten Waffen vom März 2019 nutzten die einzelnen Fraktionen die Möglichkeit, Bürgermeister Thomas Maertens sowie Andreas Buchmann, Leiter des Fachbereichs 3 bei der Stadtverwaltung, näher zu befragen.

So zeigte sich Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger), nach eigenen Angaben, „frustriert“ über die Aussagen Maertens. „Menschen mit Migrationshintergrund werden dazu benutzt, einen Sicherheitsdienst zu rechtfertigen. Das Vertrauen in unsere Verwaltung wird dadurch zerstört“, so Neumann. Zudem habe sich Maertens über ein Jahr Zeit mit seiner Erklärung gelassen. „Sie haben heute einen innerlichen Abstand gegen Menschen mit Migrationshintergrund nicht ausräumen können“, so Neumann, der Maertens zudem vorwarf, sich mit seinem Verhalten am Rande des Faschismus zu bewegen. Maertens wehrte sich gegen diese Anschuldigung vehement: „Ihre Vorwürfe sind eine unorganisierte Unverantwortung. Die Verantwortung für einen Toten übernehme ich nicht.“

Michael Geier, Vorsitzender der Fraktion Freie Bürgerliste, stellte zunächst klar, dass seine Fraktion nichts mit der anonymen Anzeige gegen den Bürgermeister zu tun habe. Er warf Maertens aber vor, mit der Waffenschau in der Presse 2019 den teuren Sicherheitsdienst rechtfertigen zu wollen.

Für seinen Fraktionskollegen Hubert Segeritz war die Erklärung Maertens nicht zufriedenstellend. „Wir wollen wissen, wann und wo wurden die abgebildeten Waffen gefunden?“ Es geht dabei um eine korrekte Quellenangabe. Sie präsentieren uns aber keine und die gezeigten Waffen haben Sie bisher nach wie vor nicht korrekt bezeichnet. Diese Angaben erwarte ich aber. Bisher präsentieren Sie uns hier nur alternative Fakten.“

Ruhe im Fachbereich

Marco Hess, Vorsitzender der CDU-Fraktion, freute sich zunächst, dass durch Andreas Buchmann wieder Ruhe in den für die Sozialunterkünfte zuständigen Fachbereich 3 gekommen sei und hoffte, dass der Gemeinderat im Mai mit einem neuen Bürgermeister zu neuer Sachlichkeit zurückfinde. Marco Hess regte am Montag an, künftige Waffenfunde genau zu protokollieren, machte aber auch gleichzeitig klar, dass „wir dafür sorgen müssen, dass die städtischen Mitarbeiter in diesen Unterkünften sicher sind“.

300 000 Euro für Security

Herbert Bieber (Freie Bürgerliste) fragte sich, ob die Beauftragung des Security-Dienstes für rund 300 000 Euro angemessen gewesen sei. „Wir haben den Polizeiposten zur Situation in den Unterkünften befragt und der Leiter des Polizeireviers Tauberbischofsheim, Burkhard von der Groeben, hat uns hier im Gemeinderat vieles anders geschildert und Ihre Ausführungen nicht bestätigt. Sie, Herr Maertens, haben uns aber den Einsatz so dargestellt, als ob er gerechtfertigt gewesen sei. Dies sehen unsere Fraktion sowie viele Bürger nicht, denn der Messerangriff vom 17. November 2018 war eine reine Beziehungstat“, so Bieber. Dr. Hans-Dieter Heinrich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, empfand es als „schlimm“, dass der Vorwurf der Steuerverschwendung im Raum stehe. „Das Geld für den Security-Einsatz war keine Verschwendung. Es hat allen gedient, denn danach war in den überwachten Häusern Ruhe. Für mich zählt nur das Ergebnis: Es ist nichts passiert.“ thos

