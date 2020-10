Familienführung durch Sonderausstellung

Bad Mergentheim.Großformatige Bilder mit überraschendem 3D-Effekt verlocken noch bis zum 28. Februar dazu, im Residenzschloss Mergentheim in verschiedenste römische Alltagsszenen einzutauchen. Die Sonderausstellung „Rom lebt! Mit dem Handy in die Römerzeit“ verspricht einen großen Spaß für die ganze Familie und für historisch Interessierte, gleichermaßen für Kinder und Jugendliche. Am Samstag, 17. Oktober, 14.30 Uhr, führt Dr. Nicole Scheuerbrandt sachkundig und unterhaltsam durch die Römerzeit und gibt viel Raum für spektakuläre Aufnahmen mit dem Handy. Da die Teilnehmerzahl für die Familienführung begrenzt ist, wird eine Anmeldung unter Telefon 07931/52212 empfohlen. Bild: Tricture by eli

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.10.2020