Familien- und Frauenfreundlichkeit gewürdigt

Niederstetten.Für die Zeitschriften „Brigitte“ und „Eltern“ zählt die Firma Bass aus Niederstetten erneut zu den „Besten Unternehmen für Familien“ und den „Besten Arbeitgebern für Frauen“.

Wie schon im Vorjahr führte die Gruner + Jahr Gruppe, eines der größten Medienhäuser Europas, Umfragen für die Zeitschriften „Eltern“ und „Brigitte“ durch. Ermittelt wurden dabei die besten Unternehmen für Familien und beste Arbeitgeber für Frauen.

Volle Punktzahl

Das Magazin „Eltern“ bewertete Bass bei allen Kriterien mit der vollen Punktzahl. Das schaffte sonst kein Unternehmen in der Kategorie „unter 200 Mitarbeiter“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Studie berücksichtigte insbesondere Faktoren wie flexible Arbeitszeiten, den Wiedereinstieg nach der Elternzeit, sowie die Bedeutung von Familienfreundlichkeit. Während die Zeitschrift „Eltern“ den Fokus auf die Familienfreundlichkeit gelegt hatte, stehen in der „Brigitte“ die besten Arbeitgeber für Frauen im Mittelpunkt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Bass noch verbessert. Hier wurden Kriterien wie Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Karriere im Top-Management und Transparenz berücksichtigt. „Es ist eine besondere Freude, dass wir erneut ausgezeichnet wurden. Es ehrt uns auch als Mittelständler, in einer so illustren Runde zu den Besten zu zählen. Die beiden Auszeichnungen bestätigen uns darin, unsere nachhaltige, engagierte Personalpolitik fortzuführen und stetig weiter zu entwickeln“, so Dr. Stefanie Leenen, Geschäftsführerin bei Bass.

Die Umfrageergebnisse sind in den Ausgaben „Eltern“ 10/19 und „Brigitte“ 21/19 nachzulesen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019