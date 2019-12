Fahrerin hat doppeltes Pech

Niederstetten.Gleich doppeltes Pech hatte am Dienstagnachmittag eine 32 Jahre alte Mercedes-Fahrerin in Niederstetten. In der Straße „Am alten Berg“ übersah die Lenkerin eines Fiat Punto wohl die von rechts kommende E-Klasse woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Fiat kam mit einem Schaden von etwa 2000 Euro vergleichsweise glimpflich davon, beim Mercedes schätzt die Polizei die Beschädigungen dagegen auf rund 20 000 Euro. Und das ist nicht der einzige Ärger, der der 32-Jährigen nun ins Haus steht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass die Frau ihre Kfz-Steuer nicht entrichtet hatte. Auf sie wird deswegen nun eine Anzeige zukommen. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019