Ex-Partner sticht mit Messer zu

Pfedelbach.Bereits am vergangenen Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, kam es laut Mitteilung der Polizei in Pfedelbach (Hohenlohekreis) zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner bisherigen Lebensgefährtin, der in der Folge eskalierte und in einer Messerattacke endete.

Die 22-jährige Frau hatte sich aufgrund anhaltender Streitigkeiten und häuslicher Gewalt, welche teilweise bereits ein polizeiliches

...