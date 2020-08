Etwas besser als im Landesdurchschnitt

Weikersheim.Alle 63 Schüler der Abschlussklasse des Gymnasiums Weikersheim durften bei der feierlichen Zeugnisübergabe in der TauberPhilharmonie erfolgreich und glücklich ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen.

Trotz der turbulenten letzten Monate landesweit, verbunden mit der Schulschließung im März und der Verschiebung der Abiturprüfungen, meisterten die Schüler ihr letztes Schuljahr mit großem Erfolg: 17 Preise für Notendurchschnitte mit einer Eins vor dem Komma, davon einmal durch Helen Hümmert die Traumnote 1,0, dazu 13 Belobigungen – ein insgesamt hervorragendes Ergebnis.

Die Leistungen des gesamten Abiturjahrgangs spiegeln sich auch im Landesvergleich wider: Mit einem Notendurchschnitt von 2,2 erzielte die Weikersheimer Abschlussklasse ein besseres Ergebnis als der Landesdurchschnitt, der im Übrigen laut Pressemitteilung des Kultusministeriums mit 2,31 leicht besser ausfiel als beim Abiturjahrgang 2019.

Flexibilität bei gleichzeitiger Fokussierung, Zielstrebigkeit trotz zwischenzeitlichen Ungewissheiten, Gelassenheit trotz anfänglichen Verunsicherungen: Von den aktuellen Abiturienten wurde in den letzten Monaten vieles abverlangt. Zunächst im Homeschooling, ab dem 4. Mai, dann im Präsenzunterricht, arbeiteten Schule und Lehrerkollegium zusammen mit der Abschlussklasse intensiv am großen, gemeinsamen Ziel: den bestmöglichen Rahmen und die bestmögliche Vorbereitung für die Abiturprüfungen unter den aktuell besonderen Bedingungen zu ermöglichen.

„Die Schüler bewältigten diese Hürden und Herausforderungen mit Bravour. Wir sind sehr stolz auf sie und sie können allesamt sehr stolz auf sich sein“, blickt Schulleiterin Christiane Ballas-Mahler erfreut zurück.

Die feierliche Zeugnisübergabe, die dankenswerterweise erneut in der TauberPhilharmonie stattfinden durfte, bot, trotz der notwendigen Anpassungen, einen würdigen und festlichen Rahmen. Die musikalische Ausgestaltung wurde durch die Schülerinnen des vierstündigen Musikkurses übernommen. Den Auftakt bildete Laura Nöth (Querflöte), den gesanglichen Abschluss Lea Hein. Begleitet wurden die beiden Schülerinnen jeweils durch Lukas Herold am Klavier.

In seiner Abiturrede betonte Absolvent Christian Reich die besondere Atmosphäre am Gymnasium Weikersheim und bedankte sich zugleich für die über all die Jahre stattfindende persönliche, intensive und herzliche Begleitung durch die gesamte Schulgemeinschaft, sowohl in einfachen Zeiten als auch speziell in den etwas aufregenderen Phasen des Heranwachsens.

Trotz der sichtlichen Erleichterung, das Abiturzeugnis nach all den Turbulenzen der letzten Monate in den Händen halten zu können, schwingt gleichzeitig eine Portion Wehmut mit, das vertraute schulische Umfeld nun verlassen zu müssen.

Eine letzte Herausforderung musste der Abiturjahrgang nach dem bestandenen Abitur noch bewältigen: Die Corona-Verordnung Schule des Landes Baden-Württemberg erlaubte Ende Juli lediglich Zeugnisübergaben mit maximal 99 Personen.

Doch auch hier wusste man sich kreativ zu helfen: Die Eltern waren per Livestream von außen zugeschaltet und empfingen ihre Kinder anschließend zu deren Überraschung vor der TauberPhilharmonie mit einem Meer aus bunten Luftballons, die man symbolisch gemeinsam in den großen, weiten Himmel aufsteigen ließ - die Reise in die Zukunft kann beginnen.

Die erfolgreichen Abiturienten des Gymnasiums Weikersheim: Helena Adam (Aub), Christina Alt (Niederstetten; Lob), Levin Arold (Oberrimbach; Preis), Sarah Belhadj (Weikersheim), Julia Blesl (Igersheim; Preis), Max Burger (Markelsheim; Lob), Lukas Deudeloff (Riedenheim), Maximilian Dotzel (Lauda-Königshofen), Hannes Eisenkolb (Niederstetten), Johanna Fleck (Oberstetten), Quintus Gohsrich (Röttingen), Melanie Haag (Haagen), Tim Hajek (Igersheim; Lob), Tizian Hammel (Elpersheim; Preis), Lea Hein (Waldmannshofen), Pascal Hein (Schäftersheim; Lob), Lara Luisa Heinkel (Weikersheim; Lob), Paul Heißwolf (Freudenbach), Lukas Herold (Weikersheim; Preis), Helen Hümmert (Röttingen; Preis), Celine Illing (Bad Mergentheim), Sophie Joite (Weikersheim; Lob), Jana Kalinowski (Igersheim), Jonas Kilian (Blumweiler; Lob), Simon Krotsch (Niederstetten; Preis), Hanna Kühlwein (Niederstetten; Preis), Yan Kürschner (Weikersheim; Lob), Simon Leimeister (Weikersheim), Jan Lieblein (Weikersheim; Preis), Quirin Lorenz (Weikersheim; Lob), Jonas Mayer (Elpersheim), Leon Mitnacht (Schäftersheim), Lena Mohr (Tauberrettersheim), Niklas Neeser (Röttingen), Antonia Neumann (Weikersheim), Laura Nöth (Riedenheim; Preis), Linus Pechmann (Weikersheim), Lukas Pesenti (Bütthard; Lob), Tina Pflüger (Markelsheim; Preis), Christian Reich (Markelsheim), Anna-Lena Rost (Rinderfeld; Preis), Alexandra Safenreiter (Bad Mergentheim), Jannis Sambeth (Haagen), Joanna Schäberle (Ebertsbronn; Lob), Darleen Scheurl (Bad Mergentheim), Anna Schiebold (Reinsbronn; Preis), Dorian Schimmel (Weikersheim), Anna Schüttler (Weikersheim), Annika Schuler (Weikersheim), Nadine Schwarz (Schrozberg; Lob), Denise Schwendemann (Bad Mergentheim), Dominik Schwind (Niederstetten), Diana Siebert (Weikersheim), Stella Sprenger (Markelsheim; Preis), Tabea Stapf (Röttingen; Lob), Anne-Marie Stelle (Niederstetten; Preis), Marie Stockert (Igersheim), Lena Thiele (Elpersheim), Jessica Trumpp (Honsbronn), Nathan Vieth (Bieberehren; Preis), Kaja Völkert (Lichtel), Julian Vollmer (Tauberrettersheim; Preis), Roman Zeller (Markelsheim; Preis).

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020