Künzelsau.Unter dem Motto „Essen wie die Großen“ veranstaltet das Landratsamt Hohenlohekreis, Landwirtschaftsamt am Freitag, 17. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr, einen Vortrag und am Freitag, 24. Januar, von 9.30 bis 12 Uhr, einen Workshop für interessierte Eltern an. Die Veranstaltungen finden jeweils in der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell, statt.

Sobald aus dem Baby ein Kleinkind geworden ist, interessiert es sich mehr und mehr für das Familienessen. Wie eine ausgewogene Familienkost aussieht, die den Bedürfnissen der Kinder (eins bis drei Jahre), aber auch den der Erwachsenen gerecht wird, zeigen der Vortrag und der Workshop in Theorie und Praxis. Neben zahlreichen Informationen zur richtigen Auswahl der Lebensmittel, gibt es viele Tipps, wie man seinem Kind ein ausgewogenes Essverhalten mit auf den Weg gibt. Pro Person wird ein Kostenbeitrag für Lebensmittel erhoben. Für den Workshop ist ein Vorratsbehälter für Lebensmittel mitzubringen.

Eine Betreuung der Kinder während der Kursdauer ist nicht möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019