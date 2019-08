Es war einmal Idylle . . .

Dieser Tage wurde mir wieder ganz deutlich bewusst, dass die gute „alte Zeitung“ einer Digitalisierung überlegen ist. In der Beilage der Juliausgabe „Regio Business“ auf Seite sechs/Blickpunkt, wurde getitelt: „Oh, wie schön ist Deutschland“.

Die Tourismusverbände „Liebliches Taubertal“ und „Hohenlohe und Schwäbisch Hall setzen auf Radreisen und Wandern. Jochen Müssig (Taubertal), Manuela Larits (Hohenlohe und Schwäbisch Hall), also die Leiter der Verbände, kamen zu Wort. Neue Trends kommen: „Meditatives Wandern und Waldbaden“. Ganz neue Aspekte, welche aber Natur voraussetzen (meine Meinung). Diese Seiten habe ich in mein Archiv genommen. Da kann ich nachlesen. Die Digital-Zeitung hat da auf dem kleinen Bildschirm keine Chance.

Am Freitag, 26. Juli, Ausgabe der FN, Seite 26 wird groß getitelt: „Wir brauchen Freiflächen - Photovoltaik“. Während einer Bürgerversammlung setzte eine Expertenrunde alles daran zu überzeugen, dass sich der Raum Niederstetten besonders dazu eigne. Für mich ist das kein guter Stil. In der Expertengruppe befanden sich nur „Pro-Leute“ – warum wurden keine „Kontra-Leute“, eingeladen? Ist das eine neue Form von Demokratie? Wir brauchen keine Freiflächen-Photovoltaik, weil wir bereits 143 Windräder im „Lieblichen Taubertal“ in Betrieb haben. Stand 31. Dezember 2018, welche die Landschaft verändert haben. Dabei hatte Landrat Frank persönlich bei einem Besuch (2018), den Igersheimer und Creglinger Stadt- und Gemeinderäten erklärt, dass nunmehr keine neu gebaut werden. Der damalige Bestand waren 129 Windräder. Im Ländle haben noch etliche Stadt- und Landkreise null Bestand. Der Main-Tauber-Kreis ist Tabellenführer. Weitere Windräder kommen dazu. Der grüne Umweltminister Franz Untersteller hat im Kursaal in Bad Mergentheim angekündigt, dass die Zahl der Windräder bis 2030 verdoppelt wird. Was mich so erzürnt: Diese Räder werden alle im ländlichen Raum gebaut.

Wenn nun auch noch die „Glaskästen-Parade“ auf Äckern und Wiesen dazu kommen soll, ist „Meditatives Wandern und Waldbaden“ nicht mehr möglich und das Taubertal als Ferienziel erledigt. Das Wort „Lieblich“ ist ohnehin ad absurdum geführt.

