Es sind noch Plätze frei

Niederstetten.Die Stadt Niederstetten, das Jugendnetz, ortsansässige Firmen und Einrichtungen, die örtlichen Vereine und weitere engagierte Personen haben dafür gesorgt, dass es auch in diesem Jahr in Niederstetten für Kids und Teens ein Ferienprogramm geben wird. Eine bunt gemischte Palette aus Kreativ-, Spiel-, Sport-, Spaß- und Erlebnisangeboten verspricht vom 30. Juli bis 13. September jede Menge Freizeitspaß, natürlich entsprechend der Corona-Verordnungen. Es gibt über 50 Angebote. Einige Programmpunkte sind bereits ausgebucht, doch es gibt auch noch freie Plätze. Hierüber kann man sich informieren unter www.unser-ferienprogramm.de/niederstetten, Menüpunkt Programmliste. Nachmeldungen müssen persönlich in der Mediothek , Hauptstraße 52/1 erfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020