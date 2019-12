Es besteht noch Nachbesserungsbedarf

Eine positive Grundeinstellung demonstrieren und gleichzeitig verhindern, dass die Landschaft „zugepflastert“ wird: So möchte Niederstetten mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen umgehen.

Oberstetten. Bei einer Bürgerversammlung, die im Sommer in der Alten Turnhalle stattfand, hatten sich Gemeinderat und Bürger von Fachleuten zu dem Thema ausführlich informieren und beraten lassen. Danach wurde im Gremium der Wunsch deutlich, die Kriterien für die Errichtung solcher Anlagen zu überarbeiten, „um eine unkontrolliertes Ausbreiten und Zupflastern des Landschaftsbildes zu vermeiden“. Eine Projektgruppe aus Gemeinderatsmitgliedern wurde gebildet, die sich mit der Fortschreibung der Kriterien befasste und jetzt einen ersten Entwurf vorlegte.

Straffung gewünscht

Der kam im Gemeinderat gut an, doch es gab einige Nachbesserungswünsche. Hierbei geht es zum einen um die Straffung des Umfangs des rund fünfseitigen Katalogs, zum anderen aber auch um die Konkretisierung der Formulierungen und Modifizierung einzelner Punkte.

Bürgermeisterin Heike Naber fasste die wichtigsten Inhalte des Schriftstücks zusammen.

In der Präambel wird zunächst festgelegt, dass der Bau eines Solarparks im Außenbereich einen Vorhaben bezogenen Bebauungsplan erfordern soll. Bis auf bestimmte Schutzgebiete ist die Errichtung von Solaranlagen auf der gesamten Niederstettener Gemarkung möglich, da alle landwirtschaftlichen Flächen als „benachteiligt“ gelten. Weitere Einschränkungen ergeben sich durch den Heeresflugplatz. Insgesamt wurden sieben Kriterien aufgenommen, als einziges Ausschlusskriterium sieht das Papier den Bereich „Sichtbarkeit und Landschaftsbild“ vor.

Die weiteren Punkte sind lediglich Abwägungskriterien. Diese sind die landwirtschaftliche Qualität der Böden, die Natur- und Artenschutzverträglichkeit, die regionale Wertschöpfung, die Netzanbindung und die Begrenzung des jährlichen Zubaus sowie des maximalen Zubaus insgesamt. Dieser letzte Punkt wurde im Gemeinderat besonders ausführlich diskutiert.

Der Katalog sieht bislang vor, dass der Gemeinderat pro Kalenderjahr nur eine Freiflächensolaranlage über die Bebauungsplanung ermöglichen will – unabhängig von der Größe der Anlage.

Eine maximale Größe soll nicht festgelegt werden, hier will das Gremium im Einzelfall entscheiden. Nach vier Jahren oder wenn ein Zubau von insgesamt 40 Hektar erreicht wird, sollen die Kriterien neu beraten werden. Dann will man beurteilen, ob und in welchem Umfang man einen weiteren Zubau erlauben will. Diskutiert wurde im Gemeinderat darüber, ob man tatsächlich nur eine Anlage pro Jahr genehmigen soll, wie man garantieren kann, dass die Wertschöpfung in der Stadt bleibt, wie man die Betreiber zuverlässig dazu verpflichten kann, die Anlage auch wieder zurück zu bauen, wie man die Flut der Anträge eindämmen kann – etwa durch eine Bearbeitungsgebühr – und bis zu welchem Stichtag – vorgeschlagen wurde jeweils der 31.12. – Anträge noch in das Auswahlverfahren des folgenden Jahres fließen. Schließlich stellte Ulrich Roth fest, dass der Katalog „noch nicht beschlussreif“ ist und sowohl eine Straffung, als auch eine deutlichere Formulierung der Kriterien notwendig sei.

Einig war man sich, dass die zurzeit schon vorliegenden Anträge und solche, die bis zum 31.12. hinzukommen, in das Auswahlverfahren 2020 einfließen sollen.

Der Gemeinderat nahm den Entwurf zur Kenntnis und die Projektgruppe wird erneut im Januar zusammenkommen, um die Änderungswünsche einzuarbeiten.

