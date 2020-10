Erstkommunion in Wachbach gefeiert

Wachbach.Gemeinsam mit Pfarrer Bogdan Stolarczyk feierten zehn Mädchen und Jungen aus Wachbach, Hachtel und Schönbühl unter dem Motto: „Jesus, erzähl uns von Gott…“ihre erste heilige Kommunion in der Kirche St. Georg in Wachbach. Für Tobias Borst, Oskar Czarnecki, Mia Fleischhacker, Emily Herschlein, Lean Hötzel, Maximilian Kißling, Leon und Jonas Schammann, Pauline Söhner und Milla Stang war es ein besonderer Tag. Die Musikkapelle Wachbach spielte zum Auftakt und während des Gottesdienstes begleiteten Sanne und Bruno das Programm mit ihren Liedern. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die Predigt „Nur ein Apfel…“, die die Kinder durch selbst gebastelte Motive und entlang einer Geschichte vorführten. Und dieser Apfel stand auch am darauffolgenden Tag, beim Dankgottesdienst vor der Kirche Mariä Himmelfahrt in Hachtel, im Mittelpunkt. Bei schönem Herbstwetter pflanzten die Kinder zur Erinnerung an ihre Erstkommunion einen Apfelbaum. Bild: Sabine Querbach

