Erstkommunion in Röttingen

Röttingen.Die Erstkommunion fand am vergangenen Sonntag in Röttingen statt. Unter dem Motto „Geborgen unter Gottes Regenbogen“ feierten neun Kinder aus Röttingen gemeinsam mit Pfarrer Hanft und Diakon Winfried Langlouis in der Pfarrkirche St. Kilian ihre Heilige Erstkommunion. Umrahmt von der Gruppe „Con Lancia“ gingen Bastian Haßlauer, Neele Romstöck, Benedikt Lieblein, Mina Lochner, Benno Karl, Sebastian Schiller, Klara Bumm, Max Mitnacht und Matti Tagscherer erstmals zum Tisch des Herrn. Bild: Hans-Peter Zobel

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.10.2020