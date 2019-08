Erste Diebstähle gemeldet

Rothenburg.Die abschließende Anreisephase zum Taubertal-Festival sowie das nächtliche Warm-up im Steinbruch-Areal verliefen wie bereits die Erstanreisephase ohne größere Vorkommnisse, wie am Freitag, 9. August, die Polizei mitteilte. Die Verkehrssituation auf den Zufahrtsrouten aus Richtung Baden-Württemberg hat sich zwischenzeitlich komplett normalisiert. Die Grundstimmung der Festivalbesucher sei außerordentlich gelöst und voller Vorfreude auf das Bühnengeschehen, so die Polizei.

Am Donnerstag und Freitag wurden der Festivalwache an der Barbarossabrücke einige Diebstähle zur Anzeige gebracht: So fehlten aus einem Rucksack, den der Geschädigte am Rücken trug, die Geldbörse, aus einem unversperrten Zelt auf dem Campingplatz Berg wurde ein Rucksack mit Kleidung gestohlen. Einem anderen Festivalbesucher wurde an einer Sanitärstation am Campingplatz Berg ein Geldbeutel mit 350 Euro Inhalt gestohlen. Wie üblich liefen zudem erste Fund- und Verlustanzeigen auf.

Bei Vorkontrollen musste ein 32-jähriger Autofahrer beanstandet werden, der unter Drogeneinfluss stand und eine kleinere Menge Marihuana mitführte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019