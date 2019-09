Erschreckende Promillezahlen

Niederstetten/Weikersheim.Schwer getankt hatte Sonntagfrüh, gegen 1.15 Uhr, ein Radfahrer in Niederstetten. An der Einfahrt zur Sporthalle in der Oberstetter Straße wurde die Polizeistreife auf den stark betrunkenen Radfahrer aufmerksam. Bei der Kontrolle konnte ein Alkoholwert von 2,5 Promille festgestellt werden.

Der 34-Jährige musste natürlich sein Rad stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Auch bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Samstagnachmittag in Weikersheim staunten die Beamten nicht schlecht. Sie hielten einen 37-jährigen Peugeotfahrer an, um ihn zu kontrollieren. Im Gespräch mit dem Fahrer wurde bei diesem deutlich Alkoholgeruch festgestellt.

Der anschließende Alkotest zeigte einen Wert von über 2,7 Promille. Der Peugeotfahrer musste seinen Führerschein vor Ort abgeben und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.09.2019