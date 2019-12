Niederstetten.Tradition trifft auf Moderne, brillantes Instrumentalspiel auf harmonischen Gesang – mit „Cara“ ist am Samstag, 25. Januar, eine der besten Irish Folk Bands Europas in der Alten Turnhalle zu Gast.

Zwei Irish Music Awards schmücken, gemeinsam mit anderen Auszeichnungen, inzwischen die Vitrinen der aus Irland, Schottland und Deutschland stammenden fünf MusikerInnen von Cara.

Herausragende Sängerinnen

In den 15 Jahren ihres Bestehens haben sie sich mit innovativen Arrangements, ihren Eigenkompositionen und Songwriting einen ausgezeichneten Ruf erworben.

Cara steht für die gelungene Verbindung von Gesang gleich zweier herausragender Sängerinnen mit den rasanten irischen Instrumentalstücken auf allerhöchstem Niveau.

Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen, ergreifende Balladen, meisterhaftes Spiel auf Gitarre und Bodhrán – die Liste könnte noch lange weitergehen.

Abgerundet durch die charmant-humorvolle Präsentation garantiert ein Abend mit Cara höchsten musikalischen Genuss und beste Unterhaltung.

Charismatisch

Auch auf ihren Tourneen in den USA, Australien, Irland, Schottland, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Benelux, Österreich, Italien und der Schweiz begeisterten sie mit virtuosen Darbietungen und charismatischer Bühnenpräsenz ihr Publikum.

Cara klingen einfach wie Cara – es kann keine bessere Empfehlung geben. Live zu hören ist die Ausnahmeband am 25. Januar in der Alten Turnhalle Niederstetten ab 20 Uhr. Karten sind online unter www.okticket.de oder VVK/ Reservierungen in der Städtischen Mediothek, Telefon 07932 / 60032, oder per E-Mail unter mediothek@niederstetten.de erhältlich. Li

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019