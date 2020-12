Entschlammung ist enorm teuer

Niederstetten.Weil Bürgermeisterin Heike Naber krank war, leitete Erster Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz die letzte Gemeinderatssitzung in diesem Jahr in der Alten Turnhalle (siehe auch Berichte auf Seite 17).

Zunächst wurde bekanntgegeben, dass der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen hat, untersuchen zu lassen, wie man das Bauhofareal und damit den Stadteingang schöner gestalten kann.

Als zweites stand eine Änderung des Bebauungsplans „Hohe Buche“ auf der Tagesordnung. Hier soll eine Garagenanlage für vier Wohnmobile und drei Pkws geschaffen werden. Das Gremium beschloss, die Büros „schreiberplan“ und Klärle mit der Aufstellung des Bebauungsplans bzw. der so genannten „Habitat-Potentialanalyse“ zu beauftragen. Die Kosten hierfür werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke an die Käufer übertragen. Im Zuge der Waldflurbereinigung Weikersheim-Elpersheim ist es zu einer geringfügigen Änderung der Gemarkungsgrenze zwischen Niederstetten und Weikersheim gekommen. Hierbei fällt ein Grundstück weg. Der Gemeinderat will dieses durch ein 112 Quadratmeter großes Wiesengrundstück auf Gemarkung Rüsselhausen ersetzen. Damit will man vor allem vermeiden, die Grundstücksgrößen in einer Reihe von Verträgen etc. ändern zu müssen, was einen enormen Verwaltungsaufwand mit sich brächte.

Viel Geld gespart

Für rund 38 000 Euro wird die Freiwillige Feuerwehr einen Mannschaftstransportwagen beschaffen. 13 000 Euro Zuschuss kommen vom Land, für die Stadt bleiben 25 000 Euro. Weil man mit der benachbarten Feuerwehr aus Creglingen eine Sammelbestellung aufgegeben hat, konnte man eine enorme Kosteneinsparung erzielen, denn der ursprüngliche Preis lag bei 80 000 Euro. Wie Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann lobte, sei dies ein gutes Beispiel für gelungene interkommunale Zusammenarbeit.

Enorme Kosten kommen auf die Stadt durch die Entschlammung des Hochwasser-Rückhaltebeckens in Oberstetten zu. Wie bei Probenentnahmen festgestellt wurde, ist der Schlamm stark mit Cyanid und Sulfat kontaminiert, doch lässt sich nicht erklären, woher die Verunreinigung stammt.

Um das Problem zu beheben, gibt es drei Alternativen: Die Trockenentschlammung, die 2,2 Millionen Euro Gesamtkosten verschlingen würde (Eigenanteil der Stadt: 660 000 Euro), die Nassentschlammung mit Gesamtkosten von einer Million Euro (300 000 Euro für die Stadt) und das Anlegen eines Trockenbeckens für 330 000 Euro (100 000 Eigenanteil). Zunächst müssen noch weitere geologische Untersuchungen vorgenommen werden. Der Gemeinderat nahm vom Sachstand Kenntnis.

Für das Feuerwehrgerätehaus Rinderfeld wurde der bestehende Architektenvertrag erweitert. Außerdem vergab der Gemeinderat die Fachplanung für die Bereiche Heizung, Sanitär und Elektroarbeiten.

Im Zuge der Sanierung des Niederstettener Bildungszentrums wird zurzeit der Pavillon G instandgesetzt. Der Gemeinderat vergab jetzt die Medientechik in vier Klassenzimmern und dem Biologiesaal für rund 32 000 Euro.

Für die Abwasserbeseitigung der Stadt Niederstetten wird ein Strukturgutachten nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWW) benötigt. Dieses kostet knapp 40 000 Euro, wird aber mit 50 Prozent vom Land bezuschusst, wenn eine Antragstellung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft vorliegt. Dieser stimmte der Gemeinderat zu.

