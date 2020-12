„Entscheidung unabdingbar“

Niederstetten.Mit einem Offenen Brief hatten sich Mitarbeiter der Niederstettener Stadtverwaltung auch an das Landratsamt gewandt. Darin hieß es, dass die Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin nicht mehr tragbar sei. Die FN hatten das Amt daraufhin gefragt, ob der vom Gemeinderat geforderten vorläufigen Dienstenthebung Nabers aufgrund des Briefs nun entsprochen würde. Das lehnte das Amt ab, da es als Rechtsaufsichtsbehörde nicht in interne Verwaltungsabläufe eingreifen dürfe.

Die drei Listensprecher des Niederstettener Gemeinderats nehmen hierzu wie folgt Stellung: „Die Aussage des Landratsamts ist insoweit richtig, als die Rechtsaufsichtsbehörde selbstverständlich nicht in die Personalführung der Bürgermeisterin hineinregieren oder sich in die inneren Angelegenheiten im Rathaus einmischen kann. Das war ganz sicher auch nicht das Ansinnen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Forderung des Gemeinderats nach vorläufiger Dienstenthebung von Frau Bürgermeisterin Naber nach § 22 LDG stellt unter anderem auf die akute Gefährdung des Dienstbetriebs ab. Auf diese Gefahr hat der Gemeinderat in der Vergangenheit bereits mehrfach hingewiesen, sie wird auch durch den offenen Brief der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dramatische Weise verdeutlicht. Diese Frage ist nicht Gegenstand der Pressemitteilung des Landratsamts. Auch die Gefährdung des Dienstbetriebs erfordert eine intensive Prüfung des Sachverhalts und der Rechtslage durch die zuständigen Stellen. Eine kurzfristige Entscheidung durch Herrn Landrat Frank ist unabdingbar. Seine Verantwortung und die Brisanz der Angelegenheiten schließen ein Aussetzen bis zum Abschluss der staatsanwaltlichen Ermittlungen aus. Nach unserer Rechtsauffassung bestehen keine Zweifel daran, dass die vorläufige Dienstenthebung aus mehrere Gründen rechtlich möglich ist. Der Gemeinderat wird die Angelegenheit beharrlich weiterverfolgen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020