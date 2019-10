Enorme Stilvielfalt als prägendes Element

Bovenzenweiler.Man sagt, Musik entführt die Menschen in andere Welten, in die Vergangenheit, zu ihren schönsten Erinnerung. Auf genau diese ganz besondere Reise geht der Royal Guitar Club mit seinen Zuhörern. Diesmal am Samstag, 26. Oktober ab 20 Uhr bei den Feuchters in Schrozberg-Boveneznweiler.

Live präsentiert das Trio Eigenkompositionen, Instrumentals und Interpretationen bekannter Songs auf höchstem Niveau. Durch diesen furiosen Cocktail wurde der Royal Guitar Club zu einer der erfolgreichsten Akustikbands im deutschsprachigen Raum.

Mit einer enormen Stilvielfalt gelingt es den Mitgliedern aus Deutschland und Österreich, ihr Publikum auf eine Entdeckungsreise aus altbekannten und neu komponierten Melodien und Arrangements mitzunehmen. Egal ob Bluesfeeling, Flamencorhythmus oder Jazzsolo – hier wird viel Herzblut in jede Note gesteckt und in einem unverwechselbaren Stil verewigt.

Hier präsentiert man das Erlernte aus jahrelanger Zusammenarbeit mit Gitarrenlegende und Produzent Dieter Roth (Gunther Emmerlich, Pur) und Szenegrößen wie Sander van der Heide (UB40, Lionel Richie) oder Gerhardt Wölfle (Rolling Stones, Alanis Morissette, Konstantin Wecker).

