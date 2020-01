Engagement „nicht hoch genug einzuschätzen“

Landkreis Würzburg.Über 500 Besucher waren zum Neujahrsempfang des CSU-Kreisverbandes Würzburg-Land nach Hettstadt in die Herzog-Hedan-Halle gekommen.

Es kamen nicht nur CSU-Anhänger, sondern auch zahlreiche Vertreter von Behörden, den Blaulichtorganisationen und Verbänden. „Am Jahresanfang steht traditionell der Austausch im Vordergrund“, so der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, MdL Manfred Ländner. Ihm oblag es, die Gästeschar zu begrüßen, um dann aber zügig das Wort an den CSU-Kreisvorsitzenden und Landratskandidat der CSU, Bürgermeister Thomas Eberth aus Kürnach, weiterzugeben.

Thomas Eberth ging auf die anstehenden Kommunalwahlen am 15. März ein. Eberth betonte vor allem die Rolle der Gemeinden und des Landkreises als Dienstleister für die dort lebenden Bürger. Er dankte ausdrücklich allen, die sich entweder als Bürgermeister, als Gemeinde- oder Stadträte haben aufstellen lassen. Über 1000 Frauen und Männer auf CSU-Listen würden sich dazu bekennen, dass sie ab 1. Mai mit Beginn der neuen Amtszeit Verantwortung für ihre örtliche Gemeinschaft übernehmen wollen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Das ist ein Engagement, das vor allem bei den Ratsmitgliedern in der Freizeit stattfindet, und das ist gar nicht hoch genug zu schätzen“, so Thomas Eberth. „Kümmern sich doch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemeinsam mit den Räten um alle die vielfältigen Aufgaben, die Tag ein Tag aus anstehen. Das ist Kernerarbeit, Kommunalpolitik ist unmittelbare Politik mit den Menschen zum Wohle alle Einwohner“, so Eberth weiter.

Thomas Eberth und die CSU im Landkreis Würzburg haben sich nach eigenen Worten unter den Begriffen „entwickeln, bewahren, gestalten“ viel vorgenommen. Themen gibt es viele: Öffentlicher Personennahverkehr und individuelle Mobilität, der Ausbau der Infrastruktur und die Digitalisierung, die Qualität der Betreuung für Kinder, Jugendliche und Senioren, die medizinische Versorgung der kurzen Wege, Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Kultur, Freizeit und Naherholung, Umwelt und Natur, Forst-, Land-und Weinwirtschaft, Energie und Grundwasser, Ökologie und Artenvielfalt, um nur die wichtigsten zu nennen. In seiner Neujahrsrede spannte Thomas Eberth den Bogen aber auch zu gesellschaftlichen Themen wie Eigenverantwortung und dem Mut, den Menschen wieder etwas zuzutrauen. Jeder muss Verantwortung übernehmen für sich selbst. „Keiner ist gezwungen, schneller als 130 Stundenkilometer auf den Autobahnen zu fahren, niemand muss an Silvester Böller abschießen oder keiner wird gezwungen, Fleisch zu essen, jeder kann über alles soweit es einen anderen nicht einschränkt, frei entscheiden“, so Eberth. csu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020