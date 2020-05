Ende der Geduld?

Bereits zweimal, so muss man aktuell annehmen, hat Niederstettens Bürgermeisterin Heike Naber ihre Kompetenzen überschritten und ist finanzielle Verpflichtungen eingegangen, ohne die formelle Zustimmung des Gemeinderats einzuholen.

Naber ist seit Jahrzehnten Kämmerin und Verwaltungsfachfrau. Sie kennt die Regeln und Gesetze aus dem Effeff. Sie sind ihr tägliches Geschäft. Einfach anzunehmen, dass der Gemeinderat mit ihren Beschlüssen einverstanden sein würde, reicht nicht. Den formellen Beschluss kann das nicht ersetzen. Glaubt sie, besser zu wissen, was gut für die Stadt ist? Ein Zeichen für Selbstüberschätzung.

Nur zu verständlich, dass die Empörung in dem Gremium nach diesem wiederholten Fall groß und die Geduld am Ende ist.

Transparenz und Vertrauen sind die Grundlage jeder konstruktiven Zusammenarbeit. So muss sich der Gemeinderat darauf verlassen können, dass die Verwaltungschefin ihn nicht übergeht, ganz besonders nicht bei weitreichenden Entscheidungen. Damit, dass sie bei der Gemeinderatssitzung einer Erklärung ausgewichen ist, statt Klarheit zu schaffen, hat sie sich einen Bärendienst erwiesen. Es wäre die Chance für einen Neuanfang gewesen.

Diese Verweigerungshaltung hatte den Gemeinderat wohl auch erst dazu bewogen, den Vorgang in die Öffentlichkeit zu tragen, um eine Diskussion in Gang zu bringen, die hinter verschlossenen Türen offenbar an ihre Grenzen gestoßen war. Das nun entstandene Vertrauensproblem wird sich nur lösen lassen, wenn Heike Naber anerkennt, dass der Gemeinderat der Souverän ist. Und in diesem Gremium hat sie, genau wie die Stadträte, eine einzige Stimme. Nicht mehr und nicht weniger.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020