Einkaufen und Wohnen mitten in der „City“

Künzelsau.Der Spatenstich sei ein „Highlight des Jahres“, so Christian Neudeck von der Activ-Group. Der Projektentwickler ist bei dem Traditionsunternehmen aus Schemmerhofen für den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses auf dem Quartier An der Stadtmauer in Künzelsau verantwortlich. Einziehen werden dort ein großer Drogeriemarkt und ein großes Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Außerdem entstehen in

...