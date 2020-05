Eine große Portion provinziellen Wahnsinns

Niederstetten.Ein Konzert von Gankino Circus vom eigenen Sofa aus erleben? Was vor Corona noch wie eine Utopie aus dem Jahr 2084 erschien, wird Wirklichkeit. Während das Virus die ganze Welt in seinem eisernen Griff hält, haben sich die vier Musiker von Gankino Circus in strengste Quarantäne begeben: nämlich ins Wirtshaus „Zur heiligen Gans“ in ihrem westmittelfränkischen Heimatort Dietenhofen.

Aus wirtshäuslicher Isolation

Doch Gankino Circus wären nicht Gankino Circus, wenn sie es sich einfach nur in der wirtshäuslichen Isolation gemütlich machen würden. Ein echter Westmittelfranke lässt sich von einem Virus doch nicht davon abhalten, Musik zu machen! Und deshalb laden die vier virtuosen Musiker, begnadeten Geschichtenerzähler und kauzigen Charakterköpfe am Samstag, 23. Mai, zu einer Weltpremiere, wie sie einzigartiger kaum sein könnte: Per Online-Stream schaltet das Kulturamt Niedestetten live in den Brennpunkt des kuriosen Konzertkabaretts: eben jenes vielbesungene Wirtshaus zur „Heiligen Gans“ in Dietenhofen.

Ausnahmekünstler

Welche Ideen sprudeln wohl aus den Köpfen der vier Ausnahmekünstler, wenn sie so viel Zeit zum Nachdenken haben? Die Zuhörer können sich freuen auf rasante Melodien, schrägen Humor und eine große Portion provinziellen Wahnsinn! Man wird Teil der Show und macht mit beim großen Musikquiz per Telefon-Schalte.

Link wird geschickt

Man kann mit den Musikern kommunizieren per Live-Chat oder spendet Applaus via App - das alles ist möglich bei der großen Gankino-Circus-Streaming-Show. Jeder Ticketinhaber bekommt einen Link zugeschickt.

Über diesen Link ist am Samstag, 23. Mai, ab 20 Uhr die große Gankino-Circus-Streaming-Show online zu sehen - egal ob auf dem Computer, Tablet oder Mobiltelefon. Achtung: Da es sich um eine Live-Show handelt, ist das Konzert nur am 23. Mai ab 20 Uhr zu sehen (die digitalen Pforten öffnen um 19 Uhr).

Karten nur online

Gankino Circus geben sich größte Mühe und scheuen keine Kosten, damit die Online-Übertragung des Konzerts störungsfrei gewährleistet ist. Dennoch ist zu beachten, dass für Störungen beim jeweiligen DSL-Anbieter, auf die Gankino Circus keinen Einfluss haben, keine Haftung übernommen wird.

Um Künstler in der aktuell wirtschaftlich extrem angespannten Situation zu unterstützen, gehen alle Einnahmen zu 100 Prozent an Gankino Circus. Karten gibt es daher nur im Webshop unter www.gankinocircus.de/shop

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.05.2020