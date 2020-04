Ein Staudenbeet soll das Ortsbild aufwerten

Neuses.Bauhof Igersheim und Ortsverwaltung haben Hand angelegt, um das Ortsbild zu verschönern. Ein Bürger des Teilorts hatte Mitte Januar die Entfernung von zwei Tuja-Gewächsen am Bildstock an der Kreuzung Rainweg/Bodenweg in Neuses kritisiert. Eine Nachfrage der FN auf dem Rathaus hatte seinerzeit ergeben, dass diese Maßnahme wegen eines beeinträchtigten Lichtraumprofils erfolgt sei, um so die Verkehrssicherheit an dieser Stelle zu verbessern. Mitarbeiter des Bauhofs Igersheim sowie Mitglieder des Neuseser Ortschaftsrats haben jetzt Hand angelegt, um das Areal um den Bildstock wieder aufzuwerten, wie Ortsvorsteher Michael Schlund unserer Zeitung mitteilte.

Demzufolge seien in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Sitzbank Steppensalbei, Lavendel, verschiedene Gräser sowie Rosen angepflanzt werden. Bestreben sei, ein Staudenbeet zu schaffen, das ein Hingucker sein solle, ohne dabei künftig die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen. Und in der Zwischenzeit sei auch ein neuer Platz für einen Bildstock gefunden worden, so Michael Schlund, der zuletzt im Auftrag des Heimatvereins „Messklingenschlapp“ grundlegend saniert worden war. Er wird an diesem Freitag im Umfeld der Kirche Neuses aufgestellt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020