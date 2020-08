Ein Sieg, drei Podestplätze

Bad Mergentheim.Vier Athleten des TV Bad Mergentheim starteten beim ersten Wettkampf 2020. Ein Gesamtsieg und drei weitere Podestplätze in den jeweiligen Altersklassen waren das Ergebnis.

Während der Anfahrt trommelte der Regen auf die Windschutzscheibe. Die Stimmung war gedrückt. Glücksgefühle kamen auf, als rechtzeitig zum Start die Wolken strahlendem Sonnenschein wichen. Der Wettkampfmodus des Sprint-Triathlons in Crailsheim war Corona bedingt modifiziert. Die 500 Meter Schwimmstrecke im 23,6 Grad warmen Degenbachsee wurde mit einem Abstand von jeweils zwei Minuten gestartet und die Wechselzeiten wurden nicht gestoppt, da eine abstandskonforme Wechselzone nicht eingerichtet wurde. Die 22 Kilometer nicht abgesperrte Radstrecke führte über drei Anstiege von insgesamt 270 Höhenmetern durch sechs Dörfer. Eine Ausschilderung war nicht vorhanden, so dass der Sportler sich eine Art Roadbook erstellen musste. Die Laufdisziplin bestand aus einem 4,4 Kilometer langen, welligen Rundkurs mit 95 Höhenmetern auf Wald- und Feldwegen. Der 29-jährige Thomas Tietz setzte seine Trainingsleistungen perfekt um, erzielte in allen Disziplinen die Bestzeit und errang mit deutlichem Abstand den Gesamtsieg. Überraschend war nach fast neunmonatiger Wasser-Abstinenz die für ihn starke Schwimmzeit. Auch Ben Fischer (M35) bestätigte die positiven Eindrücke aus dem fleißigen Trainingsalltag in allen drei Disziplinen und belohnte sich mit dem ersten Platz seiner AK und dem vierten Gesamtrang. Bei gleichbleibender Arbeitsmoral sind für die nächste Saison weitere deutliche Leistungsverbesserungen zu erwarten. Philippe Isabey (M50) haderte ein wenig mit seiner Schwimmleistung, zumal er ohne den Auftrieb gebenden Neoprenanzug noch Schwierigkeiten hat, eine strömungsgünstige Wasserlage einzunehmen.

Mit soliden Leistungen in den beiden Landdisziplinen beendete er den Wettkampf dennoch zufriedenstellend auf dem dritten Platz seiner AK. Rainer Tietz (M65) brachte die Schwimmstrecke in der vorletzten Zeit tapfer hinter sich, machte mit einem 30er-Radschnitt Plätze gut und zeigte dann einen eher durchschnittlichen Laufpart. Der Senior gewann seine AK mit deutlichem Vorsprung, aber die Konkurrenz war zahlenmäßig auch überschaubar.

Allgemeiner Tenor der Teilnehmer: Schön, dass der baden-württembergische Triathlon Verband die Gelegenheit geboten hat, nach einem halben Jahr Trainingsarbeit den Leistungsstand in einem Wettkampf zu überprüfen. Mit Blick auf die Teilnehmerzahl war es jedoch schade, dass nicht noch mehr Triathleten der gesamten Region diese Möglichkeit wahrnahmen. tvm

