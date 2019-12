Ein etwas anderes Adventskonzert

Pfitzingen.Jahr für Jahr nehmen sich die Menschen vor, der Hektik der Adventszeit zu entfliehen. Das Ensemble „acapiano“ und der Büttharder Gedichtlesschreiber Hermann Hehn wollen hierbei Hilfestellung geben, und zwar am Samstag, 7. Dezember, mit einem vorweihnachtlichen Konzert in der evangelischen Trinitatiskirche Pfitzingen. Veranstalter ist die Kirchengemeinde Pfitzingen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Während sie im normalen Leben überwiegend das Liedgut der unvergessenen „Comedian Harmonists“ präsentieren, werden sie an diesem Abend adventliche, vorweihnachtliche Lieder in interessanten Arrangements zelebrieren. Hermann Hehn liest dazwischen Gedichte und Geschichten, die inhaltlich die Vorweihnachtszeit an diesem Abend zu dem macht, wie es die Gesellschaft durchaus haben will: Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn, Vorbereitung auf ein Fest der Freude und vor allem auf das Fest des Friedens.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019