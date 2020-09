Ehrungen standen im Mittelpunkt

Tauberrettersheim.Bei der Jahreshauptversammlung der Original Taubertaler Musikanten im Gasthaus „Zum Hirschen“ standen zahlreiche Ehrungen für aktive Musiker und Vereinstätigkeiten im Mittelpunkt.

Nach einem Jahresrückblick und einer erfreulichen Bilanz nahm Martina Schmidt diese sogleich vor. Geehrt wurden für mehr als zehn Jahre aktives Musizieren mit der Bronzenadel: Busch Nathalie, Fries Mareike, Fries Simon, Fries Niko, Gernet Nele, Henn Rebecca, Kleinhans Laura, Kleinschrot Lara, Landwehr Isabelle, Lindl Maximilian, Löber Katharina, Löber Maximilian, Mohr Jonas, Mohr Juliane, Mohr Lena, Nörpel Julian, Raupp Hannah, Thorwarth Stefan, Vollmer Julian, Wagner Annika, Wagner Heike und Warth Jacqueline.

Für 20 Jahre aktives Musizieren gab es die Silbernadel für Thomas Sylvia. Die Ehrennadel in Gold bekamen Fries Lothar, Morcher Thorsten und Thomas Klaus für 30 Jahre Musikertätigkeit überreicht. Ebenfalls Gold gab es für Glaser Ralf, Löber Helmut, Mohr Wolfgang und Schwab Ingrid, die bereits seit 40 Jahren musizieren. Vorsitzende Sylvia Thomas bekam für zehn Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft die Bronzenadel. Helmut Löber und Ingrid Schwab wurden für 30 Jahre Tätigkeit im Vorstand mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Ein besonderer Dank für sein großes Engagement im Verein galt Wolfgang Mohr, der für mehr als zehn Jahre aktives Dirigieren die Bronzenadel und für 20 Jahre Tätigkeit im Vorstand die Ehrennadel in Gold erhielt. pm

