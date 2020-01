Ehrenamtliche leisten tolle Arbeit

Wildentierbach.Der Jugendclub in Wildentierbach (Derbe) hatte am ersten Adventswochenende wieder seinen alljährlichen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz veranstaltet, der mit vielen fleißigen Helfern aus der Gemeinde auf die Beine gestellt wurde. Bereits zum zwölften Mal wurden sehr erfolgreich viele weihnachtliche Bastelwaren sowie Speisen und Getränke verkauft.

Höhepunkt war die Tombola, die mit Preisen aus dem Einzelhandel der Region ausgestattet wurde. Sämtliche Erlöse des Bastelstandes und der Tombola sollten, wie auch in den Jahren zuvor, an eine gemeinnützige Einrichtung in der Region gespendet werden. Diesmal ging die Spende in Höhe von 1000 Euro an den Verein „Sternenzauber & Frühchenwunder“.

Kleidung für kleine Menschlein

Zur Übergabe der Spende trafen sich Vertreter des Jugendclubs und des Bastelstandes mit Melanie Hofmann aus Schrozberg, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Vereins.

Sie gab einen interessanten Einblick in die verschiedensten Aufgaben und Themenbereiche, mit denen sich der Verein, der ausschließlich aus ehrenamtlichen Helfern besteht, mit Herzblut beschäftigt. Alle Ausgaben werden ausschließlich über Spendengelder finanziert und viele Basteleien können aus großzügigen Materialspenden hergestellt werden. Liebevoll nähen, stricken und häkeln viele freiwillige Helfer aus Nah und Fern passende Kleidung und basteln Andenken für Kinder, die viel zu früh die Reise ins Leben antreten und manchmal nur sehr kurz in unserer Mitte verweilen dürfen.

Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, jedem kleinen Menschlein – und sei es noch so winzig – passende Kleidung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile beliefert der Verein rund 400 Krankenhäuser, Hebammen, Hospize, Frauenärzte und Bestatter in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg – da bedarf es einiger Organisation. Vom Lager über Spendenverwaltung bis hin zum Marketing gibt es ehrenamtliche Helfer, die Stunden über Stunden in dieses Projekt stecken. Mit dem Scheck will der Jugendclub Wildentierbach die tolle Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Sternenzauber & Frühchenwunder unterstützen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020