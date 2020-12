Doppelt so viele Päckchen gepackt

Niederstetten.Alle Jahre wieder und doch ganz anders lief heuer die Weihnachtspäckchen-Aktion der Schülervertretung und der Schulsozialarbeit des Bildungszentrums in Niederstetten.

In diesem Jahr ist vieles anders, aber erfreulicherweise nicht alles. Wie in den vergangenen Jahren, war auch dieses Jahr klar, dass die Schülervertretung (SMV) des Bildungszentrums Niederstetten und die Schulsozialarbeit die „Weihnachtspäckchen-Aktion“ durchführen. Dabei sind alle Schüler und Schülerinnen des BZN aufgerufen sich durch Spenden zu beteiligen.

Die Idee entstand aus dem Gedanken heraus, Kinder zu beschenken, die vor Ort leben und nicht so viel haben. Daher sollte die Aktion gerade in diesem Jahr durchgeführt werden. Dieses Engagement wurde durch die Vielzahl der Päckchen belohnt.

Über den Tafelladen

So konnten dieses Jahr von der Schulsozialarbeiterin Brigitte Bach doppelt so viele Päckchen dem Tafelladen in Bad Mergentheim übergeben werden. Dort werden die Päckchen dann an bedürftige Kinder und Jugendliche verteilt. Frau Scheckenbach (Mitarbeiterin des Tafelladens) freut sich sehr über das Engagement der Schülervertretung und bedankt sich im Namen aller beschenkten Kinder.

Die SMV und die Schulsozialarbeiterinnen des Bildungszentrums Niederstetten hoffen, den Kindern und Jugendlichen eine kleine Freude damit gemacht zu haben. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020