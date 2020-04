„Distance-Bingo-Event“ im Neubaugebiet

Vorbachzimmern.Die Ideen für neue Freizeitaktivitäten in Zeiten der weltweiten Corona-Krise sprudeln auch im Tauber- und im Vorbachtal. In Vorbachzimmern fand jetzt erstmals ein „Distance-Bingo-Event“ statt, wie Erika Hamm der Redaktion berichtete. Der Bingonachmittag ging am vergangenen Samstag im örtlichen Neubaugebiet (Bild) über die Bühne – unter blauem Himmel. Gestartet wurde um 16 Uhr mit acht Familien und insgesamt rund 30 Personen. Alle Familien befanden sich auf ihrem eigenen Grundstück, um den von der Bundesregierung vorgeschriebenen Abstand zu wahren. Vorherige Absprachen sowie Bingo-Reihenfolgen wurden über eine Whatsapp-Gruppe geteilt. Jede Familie stellte im Vorfeld zwei Sachpreise zu je fünf Euro zur Verfügung, wie zum Beispiel Getränke, Süßigkeiten, Wellnessprodukte sowie alles lebenswichtige in Zeiten von Corona (Klopapier, Nudeln, Mehl, Zucker, etc.). Die gezogenen Zahlen wurden durch den Spielleiter Christian Hamm laut ausgerufen. Der Nachmittag war ein voller Erfolg und eine Riesengaudi. An diesem Nachmittag wurden die bereits bestehende gute Gemeinschaft und der Zusammenhalt weiter gestärkt. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig, dass das unbedingt bald wiederholt werden muss. Der nächste „Distance-Bingo-Nachmittag“ ist also bereits schon in Planung. Bild: Erika Hamm

