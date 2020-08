Diskussion um Photovoltaikanlage

Niederstetten.Der Gemeinderat Niederstetten befürwortet die Bewilligung eines Antrags auf Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 0,4 Hektar Fläche auf Gemarkung Wildentierbach.

Der Antrag erfolgte auf Grundlage des Kriterienkatalogs der Stadt Niederstetten seitens eines privaten, ortsansässigen Investors. Demnach soll die Anlage auf der Konversionsfläche eines ehemaligen Steinbruchs und Bauschuttplatzes errichtet werden. Im Gegensatz dazu hat die Bundeswehr in Form des Transporthubschrauber-Regiments 30 angekündigt, gegebenenfalls im Rahmen der offiziellen Beteiligung erhebliche Einwände aufgrund flugsicherheitsrelevanter Belange gegen das geplante Vorhaben geltend zu machen.

Die Anlage würde eine erweiterte Risikozone im unmittelbaren Bereich der Südplatzrunden sowie des offiziellen An- und Abflugweges darstellen, heißt es in einer Stellungnahme. Damit würde sich auch die Wahrscheinlichkeit von kritischen Flugphasen durch Blendwirkung in jedem Fall erhöhen. Der Investor hingegen ließ jüngst in einer Mail zum einen den erneuten Hinweis auf die lediglich geringe Flächengröße der geplanten PV-Anlage verlautbaren. Zum zweiten verwies er auf Beispiele von wesentlich größeren Solaranlagen in zum Teil direkter Nähe zu anderen Flughäfen.

Einstimmig folgte das Ratsgremium einem Vorschlag aus den eigenen Reihen, dass sich der Antragsteller und die Bundeswehrvertreter an einen Tisch setzen sollten, um eine Lösung zu finden. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020