Digitale Information

Öhringen.Auf der Homepage der Kaufmännischen Schule Öhringen können sich Eltern und Schüler am Dienstag, 26. Januar, über Inhalte und Ziele der zweijährigen kaufmännischen Berufsfachschule (Wirtschaftsschule), digital informieren. Hierzu steht ein Videolink zur Verfügung. Auch besteht die Möglichkeit, sich das Schulhaus und die Klassenzimmer beziehungsweise Fachräume, digital zeigen zu lassen. Die Wirtschaftsschule bietet geeigneten Schülern aus Haupt-, Gemeinschafts- und Realschulen die Möglichkeit, in zwei Jahren einen mittleren Bildungsabschluss (mittlere Reife/Fachschulreife), zu erwerben. Zudem ermöglicht der Abschluss bei hinreichenden Leistungen den Übertritt in ein berufliches Gymnasium oder ins Berufskolleg. Voraussetzung für die Aufnahme ist der Hauptschulabschluss oder der Abschluss des Berufseinstiegsjahres. Die Anmeldefrist läuft von 1. Februar bis 1. März. Dem von den Erziehungsberechtigten unterschriebenen Aufnahmeantrag ist eine beglaubigte Zeugniskopie und ein tabellarischer Lebenslauf beizufügen. Die vorläufige Zusage und Aufnahme hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab. Weitere Informationen sowie Unterlagen sind im Sekretariat der Kaufmännischen Schule in Öhringen unter Telefon 07941/988930 oder unter www.ksoe.de., zum Herunterladen, erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.01.2021