„Dienstenthebung dringend erforderlich“

„Ein Rücktritt kommt für mich nicht infrage“, hatte Bürgermeisterin Heike Naber den FN gesagt. Dem Gemeinderat blieb sie eine Antwort schuldig. Wie geht es jetzt in Niederstetten weiter?

Niederstetten. Es war ein in der Kommunalpolitik außergewöhnlicher, wenn nicht sogar einmaliger Vorgang: In der Sitzung am 25. November in der Alten Turnhalle hatte der gesamte Gemeinderat inklusive aller Ortsvorsteher Bürgermeisterin Heike Naber zum Rücktritt aufgefordert (wir berichteten). Nach einer Kette von Kompetenzüberschreitungen und Dienstvergehen, wegen der beim Landratsamt bereits seit Monaten ein Disziplinarverfahren anhängig ist, war plötzlich noch der Verdacht einer Urkundenfälschung und Falschbeurkundung im Amt aufgetaucht.

Staatsanwalt ermittelt

Nachdem der Gemeinderat Strafanzeige gestellt und beim Landratsamt eine weitere Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht hatte, forderten die Sprecher der Listen und die Ortsvorsteher bei der Sitzung den Rücktritt der Rathauschefin. Die nahm die Erklärungen und eindringlichen Appelle zwar zur Kenntnis, bezog jedoch keine Stellung. Den FN sagte sie lediglich, dass sie sich zu einem schwebenden Verfahren nicht äußern könne.

Der Ellwanger Staatsanwalt Armin Burger bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der FN, dass seine Behörde aufgrund einer Strafanzeige des gesamten Gemeinderats ein Ermittlungsverfahren gegen die Niederstettener Bürgermeisterin eingeleitet hat. Bei dem Vergehen handele es sich um einen „möglicherweise fehlerhaft beurkundeten Beschluss des Gemeinderats“, erläuterte Burger. Weitere Einzelheiten über den Stand oder die voraussichtliche Dauer des Ermittlungsverfahrens wollte er aber nicht preisgeben, „das wäre Spekulation“.

Wie waren die Reaktionen der Niederstettener Bürger auf die neuesten Entwicklungen, wollten die FN von Ulrich Roth, Sprecher der Mehrheitsfraktion AWV im Gemeinderat, wissen. Nur wenige hätten ihn auf das Thema angesprochen: „Die Resonanz war relativ überschaubar, was mich durchaus erstaunt“, sagte Roth. „Gegenwind“ habe er dabei nicht erfahren, sondern durchweg Aufmunterungen. Einige Bürger hätten wissen wollen, wie der Gemeinderat auf die mutmaßliche Urkundenfälschung und Falschbeurkundung im Amt aufmerksam geworden sei. Nach der Gemeinderatssitzung sei der Eindruck entstanden, dass das Gremium einen Rechtsanwalt beauftragt habe, um die Jahresrechnung 2019 zu prüfen. Doch das sei „natürlich nicht der Fall“. Es sei Aufgabe der Gemeindeprüfungsanstalt, „finanzielle Vorgänge zu prüfen und nachzuschauen, ob noch etwas im Argen liegt“. Vielmehr sei es so gewesen, dass der Gemeinderat die Jahresrechnung des Jahres 2019 beraten und billigen sollte. Dabei hätten sich „Anhaltspunkte für weitere Verstöße“ ergeben. Der von den Gemeinderäten beauftragte Anwalt habe dann lediglich „die Sachverhalte geprüft und rechtlich bewertet“.

Rat erwartet eine Reaktion

Auf eine Reaktion Nabers zur jüngsten Ratssitzung hat das Gremium bisher vergeblich gewartet: „Gegenüber dem Gemeinderat hat sich Frau Naber mit keiner Silbe zu der Rücktrittsforderung geäußert“, macht Roth deutlich. Damit „bestätigt sich die Einschätzung, welche Bedeutung Frau Naber dem Gemeinderat als Hauptorgan beimisst“. Doch wie geht es jetzt weiter? Da die Bürgermeisterin einen Rücktritt kategorisch ablehnt, werde der Gemeinderat „parallel versuchen, andere Maßnahmen auf den Weg zu bringen“, sagte Roth, wollte dies allerdings noch nicht spezifizieren. Gleichzeitig hält er es „für dringend erforderlich, dass das Landratsamt eine vorläufige Dienstenthebung entsprechend dem Landesdisziplinargesetz vornimmt“. Das sei nötig, „um die Entwicklung Niederstettens und den laufenden Betrieb zu gewährleisten. Und letztlich auch zum Schutz von Frau Naber selbst“, ist Roth überzeugt.

In seiner Rücktrittsforderung hatte Roth – aber auch seine Stadtratskollegen – auf das „Klima der Angst“ in der Stadtverwaltung hingewiesen, das die Arbeit im Rathaus „teilweise unerträglich“ mache. „Ich habe den Eindruck, dass der Führungsstil von Frau Naber bei sehr großen Teilen der Belegschaft in der Verwaltung einen immensen Leidensdruck erzeugt“, erläutert der Stadtrat. Dies falle einem schon auf, „wenn man die Augen offenhält und in die Gesichter der Mitarbeiter sieht“. Doch auch die verstärkte Fluktuation im Rathaus sieht Roth als Beleg: „Wir merken, dass versucht wird, die Verantwortung für Fehler auf die Mitarbeiter abzuwälzen. Einige der Weggänge aus dem Rathaus sprechen für sich.“

„Schaden ist immens“

Hier pflichtet ihm Stadtrat Klaus Lahr (SPD) im Gespräch mit den FN bei. „Frau Naber hat in den verschiedensten Fällen bei Fehlern den Schwarzen Peter an die Amtsleiter weitergegeben“, findet auch er.

Ebenso schließt sich Lahr der Forderung Roths nach einer vorläufigen Dienstenthebung an. „Wir haben als Gemeinderat jetzt alles gemacht, was rechtlich möglich ist. Das Landratsamt muss jetzt reagieren, weil die Sache so brisant ist“, sagt er. Schon jetzt seit der Schaden „immens“ und es sei „nicht abzusehen, dass sich ihr Verhalten ändert“. Auch seien bereits „neue Fälle aufgetaucht“.

Vorsichtiger äußerte sich Stadtrat Roland Landwehr (CDU). Es müsse erst noch im Gemeinderat beraten werden, ob eine vorläufige Dienstenthebung Sinn mache. Über die Situation im Rathaus stellt Landwehr fest, dass „uns aus verschiedenen Quellen Informationen vorliegen, dass die Zusammenarbeit im Rathaus gestört ist“.

