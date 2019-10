Ilshofen.Die Hohenloher Hundefreunde veranstalten am Samstag, 9. November, von 17 bis 21 Uhr ein Seminar mit der Wolfsexpertin Elli Radinger in der Stadthalle Ilshofen. Der Titel lautet „Die Weisheit der Wölfe“. Kartenverkauf bei den Hohenloher Hundefreunden in Vellberg-Großaltdorf, www.hunde-machen-spass.de

Elli H. Radinger gab 1983 ihren Beruf als Rechtsanwältin auf, um ihre Liebe zu den Tieren und zum Schreiben zu verbinden. Seitdem arbeitet sie als Fachjournalistin und Autorin für zahlreiche Tier- und Naturzeitschriften und schreibt Bücher zum Thema Wolf, Hund, Natur und Umwelt.

Mehrere Bestseller

Schon immer galt die Leidenschaft der Autorin, die mit Hunden aufwuchs, den Wölfen. Als sie diese 1991 während eines Ethologie-Praktikums in „Wolf Park“, einem amerikanischen Forschungsinstitut, näher kennenlernen durfte, verfiel sie dem „Wolfsvirus“. Gemeinsam mit Günther Bloch gründete sie die „Gesellschaft zum Schutz der Wölfe“, deren Vorsitzende sie zehn Jahre lang war. Die beiden haben als Autorenteam mehrere Bestseller geschrieben. Seit 1991 ist Radinger Herausgeberin des Wolf-Magazins, der einzigen deutschsprachigen Fachzeitschrift über Wölfe und andere wilde Kaniden. Einen Großteil des Jahres hält sich die unabhängige Wolfsexpertin und Naturforscherin im amerikanischen Yellowstone-Nationalpark in Wyoming auf, wo sie seit der Wiederansiedlung 1995 die Wölfe beobachtet. In Vorträgen und Lesungen informiert die Autorin über Wölfe und deren Platz im Ökosystem. pm

