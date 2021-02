Die Wahrheit hinterm Wort

Neuenstein.Wer zu einem politischen Ereignis der Gegenwart verschiedene Zeitungen oder Onlinemedien durchstöbert, wird darin ganz unterschiedliche Bewertungen des Geschehenen finden. In historischen Zeiten war dies nicht anders. Jedes Ereignis, jede Entwicklung wurde erst einmal auf der Basis der eigenen Erfahrungswelt wahrgenommen, schon während des Hörens und Sehens gedeutet und mitunter sogar mit einem klaren Motiv niedergeschrieben. Auch historische Quellen müssen also kritisch gelesen und interpretiert werden. Das methodische Handwerkszeug dazu soll an diesem Abend anhand konkreter Beispiele vermittelt werden.

Das Online-Seminar wird am Freitag, 19. Februar, von 16 bis 19.15 Uhr angeboten. Anmeldung und nähere Informationen beim Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein (Telefon 07942 / 94780-0; E-Mail: hzaneuenstein@la-bw.de). Referenten sund Dr. Ulrich Schludi und Dr. Mark Tobias Wittlinger. hzan

