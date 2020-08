„Die vier Mädels sind echt der Hammer“

Der Nachholbedarf an kultureller Unterhaltung ist groß. Praktischerweise schafft der Niederstettener Kultursommer mit einem Aufgebot an hochkarätigen Veranstaltungen Abhilfe.

Niederstetten. In der Vorbachtalgemeinde haben sich drei Partner zusammengefunden, die miteinander in den nächsten Wochen ein attraktives Veranstaltungsprogramm auf die Beine stellen.

Freilichttheater als Open Air Kino

Der Verein „Freilichttheater im Tempele“ musste die Saison 2020 coronabedingt absagen, hat nun aber die Chance, seinen Fans, Gönnern und Theaterfreunden im Rahmen des Niederstettener Kultursommers die Premierenvorstellungen aus dem Jahre 2018 „Kohlhiesels Töchter“ (4. September) und 2016 „Ein Sommernachtstraum“ (28. September) als eine Art „Open-Air-Kino“ zu präsentieren. Für Theaterfans bietet sich so die Möglichkeit, die Inszenierungen nochmals anzusehen und sich an den individuellen Schauspielkünsten zu erfreuen. Ein Hochgenuss für Freunde des gehobenen Amateurtheaters, die in diesem Jahr sicherlich Nachholbedarf an kultureller Unterhaltung haben.

Die Stadt Niederstetten ist Veranstalter des Konzertes mit den „Medlz“ am 22. August, die im Rahmen der „Läuft bei uns Tour“ in der Vorbachtalgemeinde Station machen. Die A Capella Band wurde von André Beetz, Inhaber der Veranstaltungsfirma Lightning, empfohlen. Er schwärmt: „Die sind echt der Hammer, eine super Show und alle Lieder samt Instrumentalgeräuschen performen die vier Mädels nur mit ihren tollen Stimmen“.

Alle anderen Veranstaltungen laufen unter der Regie von André Beetz, der seit Beginn der Lockerungen mit neuen Eventkonzepten – Autokino und Autotheater – viele Erfahrungen gesammelt hat. Los geht’s schon am kommenden Samstag, 15. August mit einem „Summer Tasting“ in Kooperation mit der Winzergenossenschaft Markelsheim. Im Eintrittspreis enthalten sind Vesperplatte, Mineralwasser und eine sommerliche Weinprobe unter der Moderation der Markelsheimer Weinkönigin Josefin I.

Die „Rossinis“ sind in der Region bekannt durch den „italienischen Abend“ auf dem Weikersheimer Marktplatz. Im Sommer 2020 machen sie aber Station in Niederstetten und sorgen dort am Sonntag, 23. August, für italienisches Flair.

Am 29. August kommen Kinder und Familien beim Auftritt der Mitmachband „Rodscha aus Kambodscha“ auf ihre Kosten. Einlass ist ab 16 Uhr.

Bootcamp mit Ausbilder Schmidt

Ein weiteres Highlight des Kulturprogramms in Niederstetten verspricht der aus Funk und Fernsehen bekannte Comedian „Ausbilder Schmidt“ (Bild) zu werden, der gerne Umgangsformen und Befehlston auf dem Kasernenhof auf den Arm nimmt. In der Vorbachtalgemeinde mit seinem großen Bundeswehrstandort könnte das zusätzlich für den ein oder anderen Lacher sorgen. Das Trainingscamp mit „Ausbilder Schmidt“ findet am Samstag, 5. September, statt.

Alle Open-Air-Abende werden veranstaltet auf dem Betriebsgelände der Firma Lightning, im Gewerbegebiet Hohe Buche 8 in Niederstetten. Für die Konformität mit den jeweils gültigen Coronaregeln garantieren die Veranstalter: „Das Zelt möblieren wir in ausreichendem Abstand mit Polsterstühlen zu Sitzgruppen. Für das leibliche Wohl sorgen unsere langjährigen Catering-Partner“, so Veranstaltungsmeister André Beetz. Im vorderen Bereich können Tische für zwei Personen als Lounge gebucht werden, dahinter gibt es dann eine Bestuhlung von maximal acht Personen pro Tisch. Die Sitzplätze sind überdacht, allerdings sind die Seitenwände des Zeltes abgenommen, um für ausreichend Frischluft zu sorgen. „Wichtig für unsere Gäste ist, dass die Maskenpflicht der Gastronomie gleicht: Während der Veranstaltung ist keine Maskenpflicht, beim Gang auf die Toilette oder beim Aufsuchen des eigenen Sitzplatzes hingegen schon“, so André Beetz. Pro Veranstaltungsabend sind maximal 250 Personen zugelassen, was eine große Nähe zu den Künstlern verspricht. Parkplätze sind im Gewerbegebiet Hohe Buche ausreichend vorhanden.

Tickets und detaillierte Informationen unter www.openairsommer2020.de.

