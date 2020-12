Zuerst möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich persönlich überhaupt nichts gegen Sie habe, Frau Naber, sondern entsetzt bin, wie Sie dieses öffentliche und politische Amt einer Bürgermeisterin interpretieren. Sie wissen, dass ich von Anfang an große Skepsis gegenüber Ihrer Befähigung hatte. Es hat sich bestätigt. Selbst ich vermochte dies nicht in meinen kühnsten Träumen zu glauben.

Zumindest ging ich von einer Legislaturperiode aus – doch, dass Ihr Verfallsdatum bereits nach 2,5 Jahren abgelaufen ist, hat selbst mich verwundert. Wie gesagt, Frau Naber, nehmen Sie es nicht persönlich, doch wer in der Öffentlichkeit steht, muss sich Kritik gefallen lassen. Manchmal ist sie ungerechtfertigt – in Ihrem Fall ist sie mehr als gerechtfertigt.

Das „Niederstettener Drama“ wird nun schon seit zwei Jahren aufgeführt. Bei Dramen gibt es nie ein Happy-End – sondern meist ein dramatisches. Ich möchte jetzt nicht mit der Moralkeule um mich schlagen – doch als Repräsentantin der CDU sollten Sie doch das „C“ in den Initialen der Partei kennen. Es steht für christlich – und mit dem Eintritt in diese Partei sollten Sie sich doch der christlichen Nächstenliebe verpflichtet fühlen. Wie soll es nun weitergehen? Sollen die Bürger eine Initiative starten? Soll der Gemeinderat seine ständigen Rücktrittsforderungen wiederholen? Freiwillig werden Sie Ihren Stuhl nicht räumen: „Ein Rücktritt kommt für mich nicht infrage“. Das ist aus Ihrer Sicht verständlich – man möchte seine Pensionsansprüche nicht verlieren und klammert sich an den Stuhl.

Irgendwann jedoch wird der Druck so groß, dass es zwangsläufig zu irgendeinem „Ende“ Ihres unerfreulichen Intermezzos als Bürgermeisterin kommt. Die Stadt braucht einen Neuanfang, machen Sie den Weg frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020