Die Redezeit der Räte soll verkürzt werden

Crailsheim.Von einem „Strafenkatalog wie im Fußball“, wie ihn der Crailsheimer SPD-Stadtrat Dennis Arendt im Oktober ins Spiel gebracht hatte, war in der jüngsten Sitzung des gemeinderätlichen Hauptausschusses nichts zu hören. Dafür tauchte öfters das Wort Selbstdisziplin in Wortbeiträgen von Stadträten auf. In der Ausschusssitzung ging es um ein Thema, das in Crailsheim eine jahrzehntelange Tradition hat: um die Dauer von Gemeinderatssitzungen. Schon dem ersten Crailsheimer Oberbürgermeister Hellmut Zundel war nachgesagt worden, dass er wichtige Abstimmungen bis nach 22 Uhr verzögerte, um sich die fortschreitende Müdigkeit von Stadträten zunutze machen zu können. Das kann Dr. Christoph Grimmer, dem sechsten Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt, nicht nachgesagt werden. Er will zügig fertig werden, auf der anderen Seite aber eine liberale Sitzungsleitung, wie von der SPD-Fraktion vehement eingefordert, beibehalten. Die Konsequenz: Auch unter Grimmers Leitung wird stundenlang getagt. Doch nachdem eine Sitzung des Bauausschusses Ende September länger als sechs Stunden gedauert und erst nach Mitternacht ein Ende gefunden hatte, war allen Stadträten klar, dass es so nicht weitergehen kann. Solche Sitzungen können Menschen, die im Berufsleben stehen, nicht zugemutet werden, empörte sich damals Christian Hellenschmidt (Grüne).

Auf Antrag der Grünen machte sich die Verwaltung Gedanken, wie die Situation verbessert werden kann. An den Ausschüssen, die erst im vergangenen Jahr wieder eingeführt worden waren, will Oberbürgermeister Grimmer festhalten, er bezeichnete sich als deren „großer Freund“. Unterstützung erhielt er von Lukas Köberle (CDU) und Jochen Lehner (AWV). Grünen-Fraktionsvorsitzender Markus Schmidt (Grüne) hingegen beantragte deren Abschaffung. Doch auch SPD-Stadträtin Helga Hartleitner will den Ausschüssen eine „Galgenfrist“ einräumen, und so gab’s keine Mehrheit für das Grünen-Anliegen. Eine Mehrheit fand hingegen die Empfehlung des Oberbürgermeisters, dass künftig nur noch Fraktionen einleitende Stellungnahmen zu jedem Tagesordnungspunkt abgeben dürfen. Bislang hat auch Peter Gansky, dessen zweiköpfige Bürgerliste als Gruppierung läuft (Fraktionsstatus gibt’s erst ab drei Mitgliedern), die Möglichkeit, ein Statement abzugeben, bevor alle anderen Stadträte dran sind. Der Antrag von Gansky, die bisherige Regelung beizubehalten, wurde vom Ausschuss abgeschmettert. Wobei es so ist, dass die beiden Ausschüsse lediglich Beschlussempfehlungen für den Gemeinderat aussprechen (der Bauausschuss tagt am Montag, das Stadtparlament am Donnerstag). Eine Mehrheit wird höchstwahrscheinlich auch der Vorschlag von Grimmer finden, dass die Stadträte künftig nur noch eine Redezeit von drei Minuten haben – bislang sind es fünf. Lukas Köberle (CDU) erhob den Grimmer-Vorschlag zum Antrag und der erhielt eine (wenn auch knappe) Mehrheit im Hauptausschuss. Die Geschäftsordnung des Crailsheimer Gemeinderates sieht bislang vor, dass die Redezeit von Stadträten „in der Regel fünf Minuten, höchstens jedoch zehn Minuten“ beträgt. Die Räte können sich pro Tagesordnungspunkt zwei Mal zu Wort melden.

Die Verkürzung der Redezeit stößt bei der SPD auf entschiedene Ablehnung. Fraktionsvorsitzender Gernot Mitsch warnte eindringlich vor einer „Beschneidung der Rechte von Stadträten“ und sprach sich für die Beibehaltung einer „liberalen Sitzungsleitung“ aus. Seine Fraktionskollegin Helga Hartleitner machte sich für mehr Selbstdisziplin bei den Wortmeldungen stark, „dann muss nicht die Redezeit verkürzt werden“.

In der Sitzungsvorlage der Verwaltung benennt Grimmer ein weiteres Problem: den Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben, Anfragen und Anträge“. An den Bekanntgaben des Rathauses entzünden sich oft Wortmeldungen von Stadträten, was sich nicht selten zu Diskussionen über den von der Verwaltung dargestellten Sachverhalt auswächst. Zudem gebe es eine regelrechte Anfragenflut. Die möchte Grimmer mit der Regelung unterbinden, dass künftig maximal zwei Anfragen pro Fraktion vorgetragen werden dürfen. Alle anderen können jederzeit an die Ressortleiter im Rathaus gerichtet werden, versicherte der Oberbürgermeister. Dieser Weg, so Grimmer, sei ohnehin effektiver. Andreas Harthan

